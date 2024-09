Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα - Η πρώτη αντίδραση του Ιράν

Nεκρός ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Νασράλα / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εξάλειψε» τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα σε πλήγμα του χθες στο αρχηγείο του λιβανικού σιιτικού κινήματος στην πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό. Μερικές ώρες αργότερα, η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε την είδηση της δολοφονίας.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται για ώρες η είδηση ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός. Το Ισραήλ μετέδωσε την είδηση, όμως η οργάνωση διατηρούσε σιγή ιχθύος για ώρες, μέχρι που τελικά επιβεβαίωσε ότι ο ηγέτης τους είναι νεκρός.

«Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός. Δε θα μπορεί πια να τρομοκρατεί τον κόσμο», ανέφερε η επίσημη σελίδα του IDF στην πλατφόρμα Χ.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

Άλλος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο λοχαγός Νταβίντ Αβραάμ, επιβεβαίωσε στο AFP ότι ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ «εξαλείφθηκε».

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.



