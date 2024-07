Επτά νεκροί από φωτιά σε κτίριο στη Γαλλία - Τρεις ένοικοι στο νοσοκομείο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Νίκαια της Γαλλίας όταν ξέσπασε φωτιά σε κτίριο κατοικιών.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας ακόμα ερευνώνται, ξέσπασε στον έβδομο όροφο κτιρίου κατοικιών στη συνοικία Μουλς. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής,επτά άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από το φλεγόμενο κτίριο.

🚨#BREAKING: At least seven people have been killed and four others were injured during an apartment building fire in the Les Moulins neighborhood of Nice, France on early Thursday morning, an official said.pic.twitter.com/UymHlW4Yfk