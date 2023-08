Βρετανία: Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια - «Θα κρατήσει μέρες»

Ντόμινο με τις ευρωπαϊκές πτήσεις - «Εγκλωβισμένοι» και στην Ελλάδα / Βίντεο από Αlpha

Τα προβλήματα που προκλήθηκαν λόγω τεχνικού προβλήματος στα βρετανικά αεροδρόμια αναμένεται να διαρκέσουν ημέρες.

Ειδικότερα, ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάπερ, δήλωσε ότι θα χρειαστούν ημέρες για την επίλυση της σοβαρής αναστάτωσης που προκλήθηκε στις εισερχόμενες και εξερχόμενες από την χώρα πτήσεις μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο έπληξε τη δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσεων.

Britain's National Air Traffic Service was hit by a technical problem for several hours on Monday, causing widespread disruption to flights in UK airspace. Even though the issue has been fixed, authorities say the disruption would continue for some time. pic.twitter.com/f5y4TauR2n