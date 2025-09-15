Τόκιο 2025: Ο «Μανόλο» στα ουράνια - Ασημένιο μετάλλιο με 6αρι άλμα!

Ο Εμμανουήλ Καραλής... έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τις ελπίδες της ελληνικής αποστολής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Ο «Μανόλο» ξεπέρασε για άλλη μία φορά φέτος τα έξι μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος βελτίωσε εκ νέου το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30μ. Νωρίτερα, είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95μ. που τον άφησαν προσωρινά τέταρτο, αλλά το τρίτο άλμα του ήταν επιτυχημένο και στη συνέχεια, «καθαρίζοντας» με την πρώτη τα 6μ., εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Ένα από τα άλματα του Μανόλο / Eurokinissi (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Τόκιο 2025: Ο αγώνας που έδωσε το μετάλλιο στον Καραλή

Ο Καραλής «μπήκε» στον αγώνα από τα 5.75μ. (την ώρα που ο Ντουπλάντις προτίμησε να ξεκινήσει από τα 5,55μ.) και πέρασε τον πήχη με χαρακτηριστική άνεση. Το ίδιο συνέβη και στα 5,90μ., όμως στα 5,95μ. είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και είδε τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ και τον Αμερικανό Σαμ Κέντρικς να περνούν με τη δεύτερη. Όντας πλέον τέταρτος (αφού είχε περάσει φυσικά και ο Ντουπλάντις με την πρώτη), ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε με την... πλάτη στον τοίχο. Είχε μία τελευταία ευκαιρία, αποφάσισε να την πάρει στο ίδιο ύψος και πέρασε, μένοντας «ζωντανός» στο κυνήγι του μεταλλίου. Ελάχιστα λεπτά μετά, απαλλαγμένος από το άγχος της τρίτης προσπάθειας, ο «Μανόλο» ξεπέρασε τα έξι μέτρα και ουσιαστικά «καθάρισε» το μετάλλιο. Μάρσαλ και Κέντρικς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν αυτό το ύψος, με τον Αυστραλό να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο (όπως και το 2023 στη Βουδαπέστη) με μία αποτυχημένη λιγότερη, και άφησαν Ντουπλάντις και Καραλή να συνεχίσουν τον αγώνα.

Μανόλο και Μόντο Ντουπλάντις στη διάρκεια του αγώνα / Eurokinissi (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να κοντράρει τον Σουηδό σουπερστάρ, αλλά αυτό ήταν αδύνατον. Έριξε τον πήχη στα 6,10μ., το πέρασε ο «Μόντο». Το σενάριο επαναλήφθηκε στα 6,15μ. και ο Καραλής δοκίμασε το τελευταίο του άλμα στα 6,20μ., ύψος που δεν έχει περάσει κανένας αθλητής στην ιστορία πέραν του Ντουπλάντις. Δεν τα κατάφερε και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 6,00μ. και το ασημένιο μετάλλιο, το παρθενικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Φυσικά, ο τελικός δεν ολοκληρώθηκε εκεί, αφού ο Ντουπλάντις έβαλε την πήχη στα 6,30μ., για να βελτιώσει το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει στις 12/8. Στα πρώτα δύο άλματά του βρήκε λίγο τον πήχη και αυτός έπεσε, στην τρίτη όμως του έκανε τη... χάρη και έμεινε στον στυλοβάτη, με τον Σουηδό υπεραθλητή να πετυχαίνει ακόμη ένα εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ.