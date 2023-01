Καλιφόρνια: Σκότωσε επτά ανθρώπους- Μπροστά στην κάμερα συνελήφθη ο δράστης

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, Δευτέρα, σε επιθέσεις στην Καλιφόρνια σε δύο αγροκτήματα που διέπραξε 67χρονος, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η σερίφης της κομητείας Σαν Ματέο, Κριστίνα Κόρπους, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ο 67χρονος ασιατικής καταγωγής, παραδόθηκε χωρίς βία στις αρχές και στο αυτοκίνητό του βρέθηκε όπλο, πιθανότατα αυτό που χρησιμοποίησε. Το κίνητρό του παραμένει άγνωστο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Κατά την ίδια πηγή, όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι ή κινεζικής καταγωγής Αμερικανοί που δούλευαν στα αγροκτήματα.

67χρονος άνοιξε πυρ σε αγροκτήματα στην Καλιφόρνια, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους - AP

«Ο ύποπτος συνελήφθη. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό αυτή την ώρα», ανέφεραν νωρίτερα οι υπηρεσίες της σερίφη Κόρπους μέσω Twitter.

Η πόλη Χαφ Μουν Μπέι, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται τα δύο αγροκτήματα, υπάγεται διοικητικά στην κομητεία Σαν Ματέο.

Ένας ακόμα τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - AP

Η σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος κατά τη σερίφη Κόρπους και μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Τζάο Τσουνλί, έγινε μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες.

