Νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης του μακελειού στο Λος Άντζελες

Μακελειό στις ΗΠΑ - Άνδρας με οπλοπολυβόλο άνοιξε πυρ σε αίθουσα χορού, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Αστυνομικοί εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα μέσα σε ένα λευκό φορτηγάκι που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον ύποπτο της επίθεσης με πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ στα προάστια του Λος Άντζελες των ΗΠΑ.

Η αστυνομία που έχει αναπτυχθεί περίπου 34 χλμ. μακριά, στην πόλη Τόρανς της Καλιφόρνια, χρησιμοποίησε θωρακισμένα οχήματα για να περικυκλώσει ένα άσπρο φορτηγάκι που μπορεί να έχει σχέση με τον δράστη της επίθεσης στην αίθουσα χορού το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν ένα πτώμα πεσμένο πάνω στο τιμόνι ενός μικρού φορτηγού.

Νωρίτερα, ο ύποπτος για το μακελειό στο Μόντερεϊ Παρκ, είχε περικυκλωθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο άνδρας που οδήγησε στον θάνατο δέκα ανθρώπους, φέρεται να είναι ασιατικής καταγωγής.

I’m on scene in Torrance where there’s a standoff ongoing - gentle confirmation from the Torrance PD a that this is intact the Monterey Park shooting suspect pic.twitter.com/XHGM9fgXhB