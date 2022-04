Προκλητικός Τσαβούσογλου: Έκανε το σήμα των Γκρίζων Λύκων σε Αρμένιους

Κάθε όριο ξεπέρασε η κίνηση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου να κάνει το σήμα των Γκρίζων Λύκων σε Αρμένιους διαδηλωτές.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε την Ουρουγουάη και βρέθηκε αντιμέτωπος με διαμαρτυρίες Αρμενίων.

Αντικρίζοντας τους Αρμένιους μέσα από το υπουργικό αυτοκίνητο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε γελώντας το σήμα των Γκρίζων Λύκων, της τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό συνέβη το Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022, μία ημέρα πριν την επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Turkish FM Mevlüt Çavuşoğlu made the gesture of the racist “Gray Wolves” organization to demonstrators from the Armenian community in Uruguay who were marching the day before the 107th anniversary of the Armenian Genocide. pic.twitter.com/ZB5iNEcblc