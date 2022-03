Ουκρανία: Η πρόταση της Μόσχας που μπορεί να φέρει το τέλος του πολέμου

Όλες οι εξελίξεις από τις μάχες στο Κίεβο/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (15/3/22)

Την ώρα που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, άφησε ελπίδες για έναν συμβιβασμό, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει καταθέσει προτάσεις σχετικά με το καθεστώς ουδετερότητας της χώρας στα πρότυπα της Αυστρίας ή της Σουηδίας.

Το ζήτημα της ουδετερότητας της Ουκρανίας θεωρείται μείζον από τη Μόσχα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε ως πιθανή λύση ένα ουδέτερο καθεστώς τύπου Σουηδίας ή Αυστρίας, που θα οδηγούσε ακόμα και στη λήξη του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ

Η Σουηδία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι όμως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία μάλλον δεν πρόκειται να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Σε ερώτηση εάν το Κρεμλίνο θα ήταν ικανοποιημένο με αυτή την παραλλαγή της αποστρατικοποίησης, ο κ. Πεσκόφ είπε πως «αυτή η επιλογή, η οποία πράγματι συζητείται τώρα, μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ασφαλής συμβιβασμός».

«Η κατάσταση γύρω από την Ουκρανία μπορεί να βελτιωθεί με την επίτευξη συμφωνιών στις συνομιλίες μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Νωρίτερα ο Ρώσος διαπραγματευτής δήλωσε επί του θέματος:

«Συζητείται μια σειρά από περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας, την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, το μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

Η Ουκρανία προσφέρει την αυστριακή και σουηδική εκδοχή ενός ουδέτερου αποστρατικοποιημένου κράτους, αλλά ταυτόχρονα να έχει τον δικό της στρατό και ναυτικό. Όλα αυτά τα θέματα συζητούνται στο επίπεδο των επικεφαλής των υπουργείων Άμυνας της Ρωσίας και της Ουκρανίας».

Ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας υπενθύμισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει ουδέτερο καθεστώς: «Υπό την προϋπόθεση της ουδετερότητας που η Ουκρανία αποχώρησε από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 και αυτή η ουδετερότητα είναι γραμμένη στη Διακήρυξη της Κυριαρχίας της Ουκρανίας».

Η Αυστρία έχει δικό της στρατό, αλλά δεσμεύεται σε ουδετερότητα από τη Συνθήκη του 1955 και το Σύνταγμά της, το οποίο απαγορεύει την είσοδο σε στρατιωτικές συμμαχίες και τη δημιουργία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο αυστριακό έδαφος.

Αν υπάρξει μια παρόμοια ρύθμιση, είναι απίθανο η Ουκρανία να μπορέσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία είχε πάρει την υπόσχεση του ΝΑΤΟ ήδη από το 2008 ότι μια μέρα θα γινόταν μέλος της συμμαχίας. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο και αυτή είναι μία από τις αιτίες για την εισβολή της.

Ανάρτηση για το ζήτημα της ουδετερότητας και τη θέση της Ουκρανίας έκανε και ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Μιχάιλο Ποντόλιακ. Ο Ποντόλιακ απαίτησε πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας και απέρριψε το μοντέλο της Αυστρίας ή της Σουηδίας.

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.

Details: https://t.co/8AG67TH6VO