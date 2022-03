Ουκρανία: Τι είναι οι θερμοβαρικές βόμβες - Το ισχυρό όπλο των Ρώσων

Τεράστια είναι η ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για τη χρήση θερμοβαρικών όπλων από τη Ρωσία, μετά από την καταγγελία της Ουκρανής πρέσβειράς στις ΗΠΑ ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε μια τέτοια βόμβα κατά τη διάρκεια της εισβολής της στην Ουκρανία.

Η πληροφορία αυτή πάντως δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αν και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν εκτοξευτές θερμοβαρικών ρουκετών σε ρωσικά οχήματα TOS-1, που είναι ένα βαρύ φλογοβόλο.

Το περασμένο Σάββατο, ανταποκριτής του CNN κατέγραψε με το κινητό του ένα βαρύ φλογοβόλο TOS-1 να κατευθύνεται στα ουκρανικά σύνορα, κοντά στη ρωσική πόλη Belgorod.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3