Ζελένσκι: «Μόνο αν μιλήσω με τον Πούτιν θα μπει τέλος στον πόλεμο»

Μόνο ένας διάλογος με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα έδινε τέλος στην εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανό πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild.

O Ζελένσκι δήλωσε πως η σύγκρουση μπορεί να λήξει μόνο με άμεσο διάλογο μεταξύ του ίδιου και του Πούτιν, σε επικοινωνία που θα έχει ως βάση τον κοινό συμβιβασμό. Αναφέρθηκε στην πιθανότητα επίτευξης συμβιβασμού, τονίζοντας πως είναι εφικτός, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί «προδοσία της πατρίδας σου».

