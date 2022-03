Ουκρανία: «Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη»

To Star στο Κίεβο. Όσα μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Λευκή Γεωργάκη

Μαίνεται για 14η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να επελαύνουν στο ουκρανικό έδαφος. Πριν λίγο, ένα νοσοκομείο παίδων στην Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, όπως ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k