LEADERS | Ανχος Εγκολφόπουλος: «Πριονίζουν σιγά σιγά τα πόδια της Τουρκίας»

Στην εκπομπή LEADERS της 27ης Οκτωβρίου 2025, με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Αντιναύαρχος ε.α. του Π.Ν. Γιάννης Εγκολφόπουλος αναλύει: γιατί η Δύση αδιαφορεί για τις τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, ποιοι παράγοντες μπορεί να ανατρέψουν το ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύος Ελλάδας–Τουρκίας, πώς βλέπουν την Άγκυρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και τι ξεχωρίζει τη νέα γενιά Αξιωματικών του Πολεμικού μας Ναυτικού.
Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία του Γάλλου δημοσιογράφου και ιστορικού Ρενέ Πιο από το έργο του «Οι Τελευταίες Ημέρες της Σμύρνης», που αποτυπώνει τα τουρκικά εγκλήματα σε βάρος αμάχων Ελλήνων το 1922.
