Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης του επιβάτη με το τσεκούρι

Σε θρίλερ μετατράπηκε το δρομολόγιο λεωφορείου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας έβγαλε από την τσάντα του τσεκούρι και απειλούσε τον οδηγό και τους επιβάτες. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν του έκαναν παρατήρηση επειδή κάπνισε μέσα στο όχημα. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη σύλληψη του δράστη.

Αστυνομικοί συνέλαβαν επιβάτη λεωφορείου με τσεκούρι

Είναι λίγα λεπτά μετά τις τέσσερις το πρωί. Λεωφορείο που κινείται στην Ερμού σταματά μπροστά σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Οι αστυνομικοί, που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου, ουσιαστικά γλιτώνουν τους επιβάτες και τον οδηγό από άνδρα ο οποίος τους τρομοκρατούσε, λέγοντάς τους ότι έχει μαζί του τσεκούρι.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του λεωφορείου έκανε παρατήρηση στον επιβάτη και του ζήτησε να σταματήσει να καπνίζει.

Αυτός αρνήθηκε, συνέχισε να καπνίζει και όχι μόνο αυτό - άρχισε να δημιουργεί προβλήματα και στους υπόλοιπους επιβάτες.

«Φτάνοντας στο Μοναστηράκι, επί της Ερμού, είδε αστυνομικούς ο οδηγός, τους είπε τι συνέβη. Οι αστυνομικοί πήδηξαν στο λεωφορείο για να κάνουν κι αυτοί συστάσεις στον επιβάτη και βρήκαν πάνω του το τσεκούρι», λέει ο Φώτης Νικολακόπουλος, Γεν. Γραμμ. Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

«Πολλές φορές επιβάτες φεύγουν νευριασμένοι από το λεωφορείο μετά από μια τέτοια διένεξη με τον οδηγό», προσθέτει.

Βίντεο ντοκουμέντο - Οδός Ερμού: Καρέ καρέ η σύλληψη του επιβάτη με το τσεκούρι

Οι πάνοπλοι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον δράστη με την επιθετική συμπεριφορά στην οδό Ερμού. Τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε πλούσιο ποινικό μητρώο. Είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράβαση του νόμου περί όπλων στο Σύνταγμα, είχε κάνει απόπειρα ληστείας στον Πειραιά και είχε αποδράσει από ψυχιατρείο.

Ο επιβάτης με το τσεκούρι είχε βαρύ ποινικό μητρώο.