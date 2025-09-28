Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (28/9): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Ελλαδα
Τζόκερ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (28/9), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 12, 17, 31, 33, 45 και αριθμός Τζόκερ είναι το 20.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
 

