Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (28/9): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (28/9), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 12, 17, 31, 33, 45 και αριθμός Τζόκερ είναι το 20.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης
