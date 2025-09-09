Γ. Παπαδόπουλος για Εύβοια: Eνδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν καλεσμένος ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος ο οποίος σχολίασε τα τελευταία δεδομένα από τον σεισμό των 5,3 ρίχτερ στην Εύβοια και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νέας Στύρας και Μαραθώνα.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «δεν είναι υπέρ μας ότι έχουμε σεισμούς μεγέθους έως 2,7 - 2,8 ρίχτερ. Θα πρέπει να περιμένουμε σεισμό μεγέθους έως και 4,5 ρίχτερ, εφόσον τα 5,3 ρίχτερ αποτελούν τον κύριο γεγονός».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

