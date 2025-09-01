Χίος: Η στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πηδά από το πλοίο

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ένας Τούρκος κρατούμενος δραπέτευσε, πηδώντας στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου, κατά τη μεταγωγή του στον Πειραιά.

Ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών βρισκόταν υπό συνεχή φρούρηση από τέσσερις αστυνομικούς, παρ’ όλ’ αυτά κατάφερε να τους αιφνιδιάσει και να δραπετεύσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έκανε πως κοιμόταν, όταν ξαφνικά, εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, βρήκε έξω και πήδηξε στη θάλασσα.

Το πλοίο εκείνη την ώρα έπλεε μεταξύ Χίου και Οινουσσών, με τα φώτα της στεριάς να διακρίνονται στο βάθος.

To σημείο που πήδηξε στη θάλασσα ο Τούρκος κρατούμενος

Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν αμέσως τον καπετάνιο, ο οποίος σταμάτησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι έρευνες, με τη βοήθεια επιβατών που με τους φακούς από τα κινητά τους τηλέφωνα προσπαθούσαν να φωτίσουν τη θάλασσα.

Σε βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, φαίνεται η στιγμή που το πλοίο έχει ακινητοποιηθεί και ξεκινούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Άφαντος παραμένει ο Τούρκος κρατούμενος που δραπέτευσε, πηδώντας από πλοίο ανοιχτά της Χίου - Eurokinissi

Ο Τούρκος διακινητής είχε συλληφθεί από το Λιμενικό στις 7 Ιουλίου και είχε διαταχθεί η προφυλάκισή του στον Κορυδαλλό.

Χίος: Υπό κράτηση τέσσερις αστυνομικοί -Εξετάζεται το ενδεχόμενο προμελετημένου σχεδίου απόδρασης

Με εντολή Εισαγγελέα, οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για τη συνοδεία του κρατούνται, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες κατά τη μεταγωγή.

Παρά τις έρευνες του Λιμενικού, που συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και στις ακτές, ο κρατούμενος παραμένει άφαντος.

Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να υπήρξε προμελετημένο σχέδιο απόδρασης, ενδεχομένως με τη συνδρομή συνεργών που τον περίμεναν σε σκάφος.