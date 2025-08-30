Σίφνος: Θρήνος για 14χρονο που πέθανε ξαφνικά στον ύπνο του

Στο πένθος βυθίστηκε η Σίφνος, μετά τον ξαφνικό θάνατο του 14χρονου Λευτέρη, ο οποίος έφυγε στον ύπνο του.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, το 14χρονο αγόρι ήταν υγιέστατο και γεμάτο ζωή. Έπαιζε ποδόσφαιρο και ήταν ο αρχηγός της ομάδας Κ14 του Πανσιφναϊκού. Ο πατέρας του είναι ενεργό μέλος της διοίκησης του συλλόγου.

Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα και αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για να δώσει απαντήσεις στα βασανιστικά ερωτήματα των γονιών του.

Ο σύλλογος του Πανσιφναϊκού αποχαιρέτησε τον Λευτέρη με μια συγκινητική ανακοίνωση:

«Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα “έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της.

Ένα ακόμα νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη τη Σίφνο στο πένθος!

Ο Λευτέρης μας με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του, πήγε να «παίξει» μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά.

Ας είναι το τελευταίο παιδί που “φεύγει” χωρίς να ζήσει τη ζωή του, όπως την είχε ονειρευτεί!

Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!».

