«Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας

Οι «κωλοτούμπες» και «οι υπερασπιστές του ηττημένου των εκλογών»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.25 , 20:30 Τροχαίο Θέρμη: Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες
29.08.25 , 20:28 Αποκάλυψη Star: Συνέλαβαν το «πίτμπουλ» του διαβόητου κακοποιού  Έντικ
29.08.25 , 19:49 Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το χιουμοριστικό σκετσάκι με τον 10χρονο γιο της
29.08.25 , 19:36 Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
29.08.25 , 19:33 Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
29.08.25 , 19:13 «Πόλεμος» Δούκα – Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας
29.08.25 , 19:00 Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη
29.08.25 , 19:00 MINI: Το μοντέλο που άλλαξε την αυτοκίνηση
29.08.25 , 18:53 Ο «χάρτης» των πληρωμών e - ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ  από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου
29.08.25 , 18:41 Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ακούω τη φωνή της γιαγιάς μου μέσα απ’ τον αέρα»
29.08.25 , 18:37 CUPRA Tindaya: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο
29.08.25 , 18:14 Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram
29.08.25 , 18:09 Καμίνια: Σήμερα η απόφαση για τον 5χρονο - Θα απομακρυνθεί απ' τη μητέρα;
29.08.25 , 17:46 Pirelli και Inter γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας
29.08.25 , 17:45 Ψηφιακές υπηρεσίες ΕΦΚΑ: 140 νέες λειτουργίες έως το τέλος του 2025
Γιατί πήγε ο Τσίπρας στο γήπεδο της ΑΕΚ
Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα σε γουρούνια
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες με μπικίνι από τις διακοπές της
Δανάη Μπάρκα: Οι διακοπές στη Σέριφο & οι φωτογραφίες κάτω από το νερό
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της
Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία
Αργυρός - Νίκα: Oι φωτογραφίες από τις διακοπές σε θέρετρο της Μεσσηνίας
Αυτή είναι η οδηγός της Πόρσε: Διασκέδαζε με τον Τρ. Σαμαρά πριν το τροχαίο
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό
Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Χάρης Δούκας Κώστας Μπακογιάννης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πρόθεση του Δήμου Αθηναίων να ανοίξει ξανά τη Βασιλίσσης Όλγας γίνεται μήλον της Έριδος, καθώς ο νυν δήμαρχος Χάρης Δούκας και ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης συγκρούονται, ενώ στην αντιπαράθεση παρεμβαίνουν και τρία υπουργεία.

Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αθηναίων κατηγορεί τα Υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, και Υποδομών και Μεταφορών ότι «ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών, κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών». 
Από την πλευρά του, ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγορεί τον Χάρη Δούκα για «κωλοτούμπα», αναξιοπιστία και λαϊκισμό, καθώς αρχικά είχε απαξιώσει το έργο, για να το αποδεχθεί τελικά. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ
 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 |
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top