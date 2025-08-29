Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τη μητέρα της σε βραδινή έξοδο στη Μύκονο

Στη Μύκονο πέρασε σχεδόν όλο το καλοκαίρι της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Το γνωστό μοντέλο - επιχειρηματίας απόλαυσε τις διακοπές μαζί με τη μητέρα της, κάνοντας βραδινές βόλτες στα σοκάκια του νησιού και βουτιές στα καταγάλανα νερά.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τις δύο γυναίκες να περπατούν ευδιάθετες στα Ματογιάννια. Με super sexy πλεκτό κοντό φόρεμα και χρυσές καουμπόικες μπότες, η Αλεξάνδρα μαγνήτισε τα βλέμματα. Γοητευτική και στιλάτη ήταν και η μητέρα της με πολύχρωμο φόρεμα και γόβες.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της στα Μαογιάννια:

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της, Έφη Καναβού στη Μύκονο/ NDP PHOTO - ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με τη μητέρα της, Έφη Καναβού στη Μύκονο/ NDP PHOTO - ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου / NDP PHOTO - ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η γνωστή influencer – performer διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της, αφού τους τελευταίους μήνες είναι ζευγάρι με τον Αλέξανδρο Λυκούδη, γνωστό δικηγόρο.

«Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν είχα εκθέσει πολύ την προσωπική μου ζωή. Πλέον, όμως, τη διαφυλάσσω µε σεβασμό και διακριτικότητα. Έμαθα μέσα από τις εμπειρίες µου ότι, για να χτιστεί μια σχέση µε βάθος και σεβασμό, είναι σωστό, κατά τη γνώμη µου, να θωρακιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας», είχε απαντήσει στους δημοσιογράφους η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Ο Νίκος Γεωργιάδης αποκάλυψε λεπτομέρειες του ειδυλλίου στο Πρωινό και στην Αναστασία Ζάρκα: «Το επόμενο βήμα είναι δύσκολο να γίνει ακόμη, είναι νωρίς, η Αλεξάνδρα είναι και μεγαλύτερη από τον κύριο Λυκούδη, εκείνος είναι τέσσερα χρόνια μικρότερος, είναι νομίζω 27 χρονών. Έχει γνωρίσει και τους γονείς και όλα. Μας τον έχει συστήσει και εμφανίζονται συνέχεια μαζί. Μας δείχνει λίγο λίγο τον κύριο Λυκούδη. Έχω πολύ καιρό να την δω τόσο καλά».