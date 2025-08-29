Ράνια Τζίμα: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της, Ελένης

Ράνια Τζίμα: Η σπάνια εξομολόγηση στο «Buongiorno» για τον σύζυγο και την κόρη της

Η Ράνια Τζίμα πραγματοποίησε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα 9α γενέθλια της κόρης της, που ήταν χθες 28/8.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega ευχήθηκε δημόσια στην κορούλα της, Ελένη, μέσα από δύο στιγμιότυπα από το πάρτι γενεθλίων της.

Στην πρώτη φωτογραφία που ανέβασε η δημοσιογράφος στο Instagram τη βλέπουμε να φιλά τρυφερά την κόρη της στο μάγουλο.

Ράνια Τζίμα: Το τρυφερό φιλί στην κόρη της, Ελένη, ανήμερα των γενεθλίων της

Στη δεύτερη φωτογραφία η όμορφη μανούλα κοιτά με αγάπη το κοριτσάκι της.

Η Ράνια Τζίμα κοιτάζει την κόρη της στα μάτια και «λιώνει»

«Πριν από 9 χρόνια ήρθες στη ζωή μου και με έμαθες ν αγαπω χωρίς όρια,γέμισες την αγκαλιά μου,φώτισες τον δρόμο μου.Καλό μου πλάσμα,να προχωράς μ αυτή την όμορφη ψυχή! Σ αγαπάμε πολύ,να τα εκατοστήσεις !❤️», έγραψε η anchorwoman του Μεγάλου Καναλιού στη λεζάντα.

Η Ελένη γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2016 κι είναι καρπός του έρωτα της Ράνιας Τζίμα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που είναι γνωστός πολιτικός, οικονομολόγος και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Έχει διατελέσει επίσης υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα.

Πρόσφατα η μικρή Ελένη συνόδευσε τη μητέρα της στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Οιδίπους» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Η Ράνια Τζίμα την απαθανάτισε κι ανέβασε το ιδιαίτερο στιγμιότυπο στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως ήταν η πρώτη της εμπειρία.

Η ανάρτηση της Ράνιας Τζίμα