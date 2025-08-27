Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου

Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με το ΙΧ της

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Α. Λατινοπούλου: «Το να μην θέλω τρομοκράτες στη χώρα μου δεν είναι ξενοφοβία» / MEGA (αρχείου)
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) με πρωταγωνίστρια την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου. Νωρίς το μεσημέρι, στη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρι, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 34χρονη πολιτικός ενεπλάκη σε τροχαίο, αφού συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε ένας 35χρονος.

Λατινοπούλου για Ρομά: «Εγώ τους λέω γύφτους, πείτε τους όπως θέλετε»!

Ο οδηγός του άλλου οχήματος εγκατέλειψε αρχικά το σημείο, όμως λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από άνδρες της Τροχαίας και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Πέμπτη στον εισαγγελέα.

Λατινοπούλου για επεισόδια: «Συνελήφθησαν παιδιά της καλής κοινωνίας»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έφερε ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση. Μετέβη για προληπτικούς λόγους σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια προάστια για τις πρώτες βοήθειες και λίγο μετά επέστρεψε στο σπίτι της. 

ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
