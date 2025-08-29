Τρία υπουργεία κατά του Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας

«Οι πρωτοβουλίες του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Βασιλίσσης Όλγας: Τρία Υπουργεία Κατά Του Δήμου Αθηναίων
Νέα διάσταση, με την παρέμβαση τριών υπουργείων, παίρνει η κόντρα κυβέρνησης - Δήμου Αθηναίων όσον αφορά την επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας για τα ιδιωτικά οχήματα από το φθινόπωρο. 

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών, καλείται ο Δήμος Αθηναίων να «τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες», τονίζοντας ότι η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας.

«Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βασιλίσσης Όλγας

Εργασίες στη βασιλίσσης Όλγας / Φωτογραφίες Eurokinissi

Εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση τριών υπουργείων για τη Βασιλίσσης Όλγας

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.  

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών

Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

