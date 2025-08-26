Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη ο 40χρονος εγκαυματίας

Δεν τα κατάφερε τελικά ο 40χρονος, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά που ξέσπασε στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου την περασμένη Παρασκευή.

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, είχε εγκαύματα στο 60% του σώματός του. Με αεροδιακομηδή είχε μεταφερθεί χθες Δευτέρα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ώστε οι γιατροί να του παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του, άφησε την τελευταία του πνοή. Πριν την αεροδιακομιδή του νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ο 40χρονος που υπέκυψε στα τραύματά του μετά από φωτιά στο γήπεδο του Ηρακλείου

Ο 40χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην αθλητική κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς ήταν παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και είχε διατελέσει πρόεδρος της ΑΕ Κρητών. Τα τελευταία χρόνια διαχειριζόταν το καφέ στο γήπεδο του ΕΓΟΗ.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από την ανάφλεξη γεννήτριας. Μάλιστα τραυματίστηκε και μια 36χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, καθώς τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη στο 36% του σώματός της, χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Για τη στήριξη της, έχει γίνει επείγουσα έκκληση για αίμα.

