Καιρός: Έρχεται κύμα ζέστης από την Ιταλία - Πότε θα βρέξει και πού

Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου intime (Νίκος Παναγιωτόπουλος)
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θερμό κύμα ζέστης θα φτάσει στη χώρα μας προς τα τέλη της εβδομάδας, με τον Αύγουστο να μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και μπόρες. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας στο Αιγαίο ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ το απόγευμα προβλέπονται μπόρες σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο και το Καρπάθιο θα αγγίζουν θυελλώδη επίπεδα, ενώ στην Κρήτη, οι καταβάτες άνεμοι θα κάνουν το κλίμα πιο ζεστό και ξηρό, κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 26/8

Σήμερα Τρίτη 26/8, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως
στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με
34, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου και δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
