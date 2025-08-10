Κινηματογραφική διάσωση μελισσοκόμου στο φαράγγι της Σαμαριάς

Μια κινηματογραφική επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε στο φαράγγι της Σαμαριάς για έναν 60χρονο μελισσοκόμο που τραυματίστηκε σοβαρά σε πλευρά και στήθος, μετά από πτώση κατά την επιστροφή του από το σημείο όπου φρόντιζε τα μελίσσια του.

Ο 60χρόνος φέρεται να γύριζε από τα μελίσσια του, όταν ξαφνικά έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο από δύσβατο σημείο του φαραγγιού, με τους διασώστες να περπατούν για περισσότερα από τρία χιλιόμετρα και για παραπάνω από δύο ώρες μέσα στο δύσκολο μονοπάτι, κουβαλώντας εκτός από τον τραυματία και μία φιάλη οξυγόνου. Η επιχείρηση στήθηκε μετά από ειδοποίηση εργαζόμενης στο φαράγγι που εντόπισε τον τραυματισμένο άνδρα και ενημέρωσε τη γιατρό της περιοχής. Ο άνδρας χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στη διάσωση συμμετείχε και ελικόπτερο, ενώ παράλληλα ήταν σε ετοιμότητα βάρκα με άνδρες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι όμως δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Ο μελισσοκόμος χειρουργήθηκε και πλέον είναι εκτός κινδύνου.

Ρεπορτάζ: Άννα Λίτινα