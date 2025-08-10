Προφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός ΤikToker

Εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης στο σπίτι του- Στη φυλακή και ο φίλος του

Τελευταία Νέα
10.08.25 , 16:01 Πένθος για τη Σάντρα Βουτσά: «Καλό ταξίδι στο φως…»
10.08.25 , 15:51 Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: «Kαμία λύση χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας»
10.08.25 , 15:20 Κρήτη: Η στιγμή που φορτηγό προσκρούει σε κιγκλιδώματα- Νεκρός ένας άνδρας
10.08.25 , 15:09 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 11/08/2025 – 17/08/2025
10.08.25 , 15:01 Λήμνος: Εννιά παιδιά παρασύρθηκαν με sup- Επί 40 λεπτά αγωνιούσαν οι γονείς
10.08.25 , 14:57 Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονα συναισθήματα και ψυχολογική φόρτιση
10.08.25 , 14:48 Κίνηση - έκπληξη από τον Ολυμπιακό για αμυντικό
10.08.25 , 14:19 Προφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός ΤikToker
10.08.25 , 14:11 Γιάννης Αποστολάκης: Κάνει σχέδια γάμου με τη Βάσω Βιλέγκας;
10.08.25 , 14:00 Happy Family: Δείτε την ταινία ON demand έως και 17/8
10.08.25 , 13:30 Φωτιά Κερατέα: Ελεύθεροι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ με εντολή εισαγγελέα
10.08.25 , 13:10 Ροδόπη: Σε ύφεση η φωτιά στην Κομοτηνή - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις
10.08.25 , 12:44 Νατάσσα Μποφίλιου: Μια μοναδική βραδιά στη Γραβιά!
10.08.25 , 12:44 Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι του Πειραιά
10.08.25 , 12:24 Γιώργος Λασκαρίδης: Μπαμπάς θα γίνει ο πρώην παίκτης του MasterChef
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: πληροφορίες από Mega
Προφυλακίστηκαν ο πρώην αστυνομικός - ΤikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών/ βίντεο από Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 34χρονος πρώην αστυνομικός και TikToker, μετά την πολύωρη απολογία του χθες, καθώς επίσης και ο 22χρονος φίλος του. Οι δύο κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης.

«Σύντομα περιμένω κάτι», έλεγε σε βίντεο, λίγο πριν συλληφθεί ο TikToker

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο φίλος του μάλιστα κατά την έρευνα των αστυνομικών προσπάθησε να πετάξει το σακουλάκι με τα ναρκωτικά. Ο 34χρονος πρώην αστυνομικός πάντως, φέρεται να υποστήριξε πως δε γνώριζε για τα ναρκωτικά, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα στην κατοχή του.

O πρώην αστυνομικός και νυν TikToker επιμένει πως δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του

O πρώην αστυνομικός και νυν TikToker επιμένει πως δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του

«Ουδεμία σχέση έχω με την κατεχόμενη από τον συγκατηγορούμενό μου ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ούτε γνώση για την ύπαρξη της εντός της οικίας μου. Σε καμία περίπτωση δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου η τυχόν κατοχή ή επιμελώς απόκρυψη εκ μέρους του, των ανωτέρω, γεγονός το οποίο ουδέποτε θα επέτρεπα ούτε θα αποδεχόμουν», φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Αστυνομικός TikToker: «Ήταν κυνηγημένος, ενόχλησε με όσα έλεγε»

Ο 34χρονος και ο 22χρονος προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
TIKTOKER
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top