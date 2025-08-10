Προφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός και γνωστός ΤikToker

Προφυλακίστηκαν ο πρώην αστυνομικός - ΤikToker και ο 22χρονος φίλος του για διακίνηση ναρκωτικών/ βίντεο από Mega

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 34χρονος πρώην αστυνομικός και TikToker, μετά την πολύωρη απολογία του χθες, καθώς επίσης και ο 22χρονος φίλος του. Οι δύο κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο φίλος του μάλιστα κατά την έρευνα των αστυνομικών προσπάθησε να πετάξει το σακουλάκι με τα ναρκωτικά. Ο 34χρονος πρώην αστυνομικός πάντως, φέρεται να υποστήριξε πως δε γνώριζε για τα ναρκωτικά, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα στην κατοχή του.

O πρώην αστυνομικός και νυν TikToker επιμένει πως δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του

«Ουδεμία σχέση έχω με την κατεχόμενη από τον συγκατηγορούμενό μου ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ούτε γνώση για την ύπαρξη της εντός της οικίας μου. Σε καμία περίπτωση δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου η τυχόν κατοχή ή επιμελώς απόκρυψη εκ μέρους του, των ανωτέρω, γεγονός το οποίο ουδέποτε θα επέτρεπα ούτε θα αποδεχόμουν», φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Ο 34χρονος και ο 22χρονος προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.