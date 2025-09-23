Pirelli: Grand Slam για το Verstappen στο Μπακού

Ο Max Verstappen ήταν η ενσάρκωση της τελειότητας στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Red Bull όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα ξεκινώντας από την pole position, αλλά προηγήθηκε και στους 51 γύρους και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, εξασφαλίζοντας έτσι το έκτο του Grand Slam. Με αυτή την επίδοση, έφτασε τον Lewis Hamilton στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Jim Clark που έχει οκτώ Grand Slam.

Ήταν η δεύτερη νίκη του Max στο Μπακού, μετά από αυτή του 2022, η τέταρτη της φετινής σεζόν και η 67η συνολικά. Ήταν η 126η νίκη για την Red Bull Racing, η πέμπτη της σε αυτή την πίστα. Ο George Russell (Mercedes) τερμάτισε δεύτερος, καταγράφοντας το 22ο βάθρο της καριέρας του, το έκτο αυτή τη σεζόν. Ο Carlos Sainz ήταν τρίτος, το πρώτο βάθρο του Ισπανού με τη Williams. Η αγγλική ομάδα δεν είχε ανέβει στο βάθρο από το Grand Prix του Βελγίου το 2021. Είχε προηγουμένως τερματίσει τρίτη στο Μπακού το 2017, χάρη στον Lance Stroll.

Τα ελαστικά της Pirelli στην πίστα

Για την εκκίνηση, είχαμε διαφορετικές επιλογές με παρόμοια συχνότητα ανάμεσα σε αυτούς που επέλεξαν τη μέση γόμα (11 οδηγοί) και τη σκληρή γόμα (9). Τη μεγαλύτερη απόσταση διένυσε ο Esteban Ocon (Haas) που οδήγησε 49 γύρους με τη σκληρή γόμα. Αναγκάστηκε να σταματήσει στον 1ο γύρο για να αλλάξει μια σπασμένη μπροστινή πτέρυγα, βάζοντας μέση γόμα, πριν ξαναμπεί σχεδόν αμέσως για ένα άλλο σετ σκληρής γόμας, με σκοπό να πάει μέχρι το τέλος χωρίς άλλες στάσεις, κάτι που κατάφερε. Ο Lando Norris (McLaren) και ο Lance Stroll (Aston Martin) συμπλήρωσαν τη μεγαλύτερη απόσταση με μέση γόμα ολοκληρώνοντας 37 γύρους.