Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

Παρακολούθησε την παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα»

Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιά στο μαγευτικό ναυάγιο των Κυθήρων!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με πορτοκαλοκόκκινο φόρεμα εμφανίστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου σε βραδινή της έξοδο. Η παρουσιάστρια παρακολούθησε την παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», ανάμεσα σε πολλούς άλλους επώνυμους Έλληνες, και έκλεψε την παράσταση με το look της καθώς ήταν πιο λαμπερή και ανανεωμένη από ποτέ.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ετοίμασε τούρτα γενεθλίων red velvet στον γιο της, Μάικ

Η Σίσσυ Χρηστίδου στο παρελθόν είχε πολλές φορές αναφερθεί στα κιλά της και στην απώλεια βάρους που προσπαθούσε να πετύχει και πλέον (εδώ και καιρό δηλαδή) τα έχει καταφέρει θαυμάσια. Είναι αδυνατισμένη, μαυρισμένη και αποπνέει ένα άκρως καλοκαιρινό vibe. Φυσικά, απαρατήρητη δεν πέρασε και η υπέροχη ψάθινη YSL τσάντα της.

Δες την εμφάνιση της Σίσσυς:

 

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

 Σίσσυ Χριστίδου-Δανάη Μπάρκα-Νίκος Συρίγος - NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

Γιάννης Ζουγανέλης-Δανάη Μπάρκα-Σίσσυ Χριστίδου-Βίκυ Σταυροπούλου-Νίκος Συρίγος - NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο

Σίσσυ Χριστίδου-Δανάη Μπάρκα-Νίκος Συρίγος - NDP PHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
