Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους

Τα βίντεο στο Instagram με τον Νέστορα να κάνει γυμναστική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 12:46 Ιωάννα Τούνη: Τα πρώτα στιγμιότυπα με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
08.09.25 , 12:23 Λάρισα: Παππούς πυροβόλησε τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του
08.09.25 , 12:21 Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
08.09.25 , 12:00 ΔΕΘ: Τι αλλάζει για οικογένειες, νέους, ένστολους -Η εξειδίκευση των μέτρων
08.09.25 , 11:48 Επίθεση με πυροβόλα στην Ιερουσαλήμ - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες
08.09.25 , 11:46 Καβάλα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης Μισέλ
08.09.25 , 11:20 Η Ειρήνη Μουρτζούκου απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
08.09.25 , 11:13 Κηδεία Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες κόσμου στην ταφική κάμαρα
08.09.25 , 11:12 Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
08.09.25 , 10:44 Εκδρομή κοντά στην Αθήνα: Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί!
08.09.25 , 10:41 Όμιλος Motor Oil: Φέρνει τα εντυπωσιακά Maxus στην Ελλάδα
08.09.25 , 10:39 «Ματωμένο φεγγάρι»: Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα - Δείτε εικόνες
08.09.25 , 10:25 Αυτό είναι το νέο VW ID. CROSS Concept
08.09.25 , 10:01 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Οι νικητές του αγώνα
08.09.25 , 10:01 Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Λέων: Ανοίξτε πόρτες σε νέους ανθρώπους
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!
Βαγγέλης Μαρινάκης: Η μέση οικογένεια υποφέρει από τις 20 του μηνός
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Καρβέλα: Κάνει γυμναστική στο σπίτι με τον γιο της/ instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στιγμές – όχι χαλάρωσης- αλλά εκγύμνασης στο σπίτι της δημοσίευσε στο Instagram της η Σοφία Καρβέλα.

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Η γνωστή στιλίστρια, κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ανέβασε μερικά βίντεο καθώς έκανε βαράκια και διάφορες ασκήσεις γυμναστικής στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήταν και οι γιοι της. 

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Ο μικρότερος μάλιστα, ο Νέστορας, θεώρησε πως δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις κοιλιακούς με τεντωμένα πόδια και βάρη γύρω από τους αστραγάλους, όπως σχολίασε η ίδια στο story της.

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Έτσι, τον «προκάλεσε» να το δοκιμάσει, να κάνει δηλαδή την ίδια άσκηση, χωρίς βάρη. 

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Η Σοφία Καρβέλα κάνει γυμναστική με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

«Mπράβο, τα κατάφερες; Είναι δύσκολο; Στο είπα...», ακούγεται να λέει η Σοφία Καρβέλα στο βίντεο, με τον μικρό της γιο να καταφέρνει να κάνει λίγες επαναλήψεις της άσκησης. 

Η Σοφία Καρβέλα με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

Η Σοφία Καρβέλα με τον γιο της Νέστορα/ Instagram

H Σοφία Καρβέλα απέκτησε δύο γιους με τον Θανάση Πανουργιά, τον 12χρονη σήμερα Νίκο και τον 9χρονο Νέστορα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη δύο χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, το 2015. Τον Ιανουάριο του 2022, η Σοφία Καρβέλα ευχήθηκε στον Θανάση Πανουργιά για τα γενέθλιά του με πολύ τρυφερά λόγια, κάνοντας γνωστό παράλληλα πως πήραν διαζύγιο. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 |
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
 |
ΣΠΙΤΙ
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top