Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους

Σοφία Καρβέλα: Κάνει γυμναστική στο σπίτι με τον γιο της/ instagram

Στιγμές – όχι χαλάρωσης- αλλά εκγύμνασης στο σπίτι της δημοσίευσε στο Instagram της η Σοφία Καρβέλα.

Η γνωστή στιλίστρια, κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ανέβασε μερικά βίντεο καθώς έκανε βαράκια και διάφορες ασκήσεις γυμναστικής στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήταν και οι γιοι της.

Ο μικρότερος μάλιστα, ο Νέστορας, θεώρησε πως δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις κοιλιακούς με τεντωμένα πόδια και βάρη γύρω από τους αστραγάλους, όπως σχολίασε η ίδια στο story της.

Έτσι, τον «προκάλεσε» να το δοκιμάσει, να κάνει δηλαδή την ίδια άσκηση, χωρίς βάρη.

«Mπράβο, τα κατάφερες; Είναι δύσκολο; Στο είπα...», ακούγεται να λέει η Σοφία Καρβέλα στο βίντεο, με τον μικρό της γιο να καταφέρνει να κάνει λίγες επαναλήψεις της άσκησης.

H Σοφία Καρβέλα απέκτησε δύο γιους με τον Θανάση Πανουργιά, τον 12χρονη σήμερα Νίκο και τον 9χρονο Νέστορα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη δύο χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, το 2015. Τον Ιανουάριο του 2022, η Σοφία Καρβέλα ευχήθηκε στον Θανάση Πανουργιά για τα γενέθλιά του με πολύ τρυφερά λόγια, κάνοντας γνωστό παράλληλα πως πήραν διαζύγιο.