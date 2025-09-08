Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

Ήβη Αδάμου: Τα βίντεο που δημοσίευσε από την πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη/ instagram

Πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης έκαναν ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Ήβη Αδάμου, την περασμένη Παρασκευή 5/9.

H 31χρονη τραγουδίστρια εντυπωσίασε το κοινό της συμπρωτεύουσας με τις εμφανίσεις της επί σκηνής. Σήμερα, δημοσίευσε ένα carousel με φωτογραφίες και βίντεο από την πρεμιέρα τους στην Πύλη Αξιού.

«Ό,τι έγινε στην πρεμιέρα μας στην @pyli_axiou … θα μείνει στην καρδιά μας 💕 Ευχαριστούμε που ήσασταν εκεί! Μεγάλη χαρά και τιμή να τραγουδάω παρέα με τον @nikos_oikonomopoulos_official 🌟 Stay tuned… τα ωραία μόλις αρχίζουν! Τα λέμε κάθε Παρασκευή & Σάββατο», έγραψε στη λεζάντα.

Η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε με φούξια σύνολο από πέρλες. Ειδικότερα, από μπούστο με halter ώμους και από maxi φούστα από πέρλες, η οποία ήταν μίνι στο εσωτερικό της.

Στα ντουέτα της επί σκηνής με τον Νίκο Οικονομόπουλο, επέλεξε να φορέσει maxi φούστα με balloon στο πάνω μέρος και strapless μπούστο σε μαύρο σατέν.

H Ήβη Αδάμου τραγουδά από πολύ μικρή ηλικία. Το 2010, σε ηλικία 17 ετών, έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor. Ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, με τον σύντροφό της Μιχάλη Κουινέλη.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου 13 χρόνια κι έχει αποκτήσει μια κόρη, την 7χρονη σήμερα Ανατολή.