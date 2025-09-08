Μαρίνα Σπανού: «Με έσωσε η ψυχοθεραπεία»

Η συνέντευξη που έδωσε στο Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 00:21 Ηττήθηκε από τη Δανία με 3-0 η Εθνική στο Καραϊσκάκη
09.09.25 , 00:11 Τροχαίο Κιλιμάντζαρο: Οι τραυματίες στο Star - «Τρακάραμε & μας λήστεψαν»
08.09.25 , 23:38 Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
08.09.25 , 23:07 Θεσσαλονίκη: Πιστολέρο άρπαξαν 21χρονο από μπαρ και εξαφανίστηκαν
08.09.25 , 23:03 Μαρίνα Σπανού: «Με έσωσε η ψυχοθεραπεία»
08.09.25 , 22:24 Πειραιάς: Συνελήφθη Ο Ληστής Με Το Μαχαίρι
08.09.25 , 22:01 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
08.09.25 , 21:52 Επιμένει στον υψηλό ΦΠΑ η Ελλάδα κόντρα στις οδηγίες της ΕΕ
08.09.25 , 21:47 Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»
08.09.25 , 21:23 Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
08.09.25 , 20:48 Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
08.09.25 , 20:46 Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός
08.09.25 , 20:35 Leapmotor B05: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο
08.09.25 , 20:17 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό: «Τον πέρασα για ληστή»
08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τις κρίσεις πανικού που την οδήγησαν από την εφηβεία της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. 

«Κάνω ψυχανάλυση από 17 ετών και αξίζει να το λέμε για να φεύγει αυτό το ταμπού. Αγαπώ πάρα πολύ τη θεραπεία και με έχει βοηθήσει πολύ κι έχω περάσει από διάφορες μεθόδους και εμένα προσωπικά με οδήγησαν οι κρίσεις πανικού, που δεν ήξερα τι ήτανε, ήταν αυτό το σημείο που λες: ‘τώρα αυτό είναι φυσιολογικό που το παθαίνω σε αυτή την ηλικία και έτσι;’. Οπότε ήρθα αντιμέτωπη με έναν άνθρωπο που έπρεπε να του πω τι αισθάνομαι και τι μου συμβαίνει και με αγκάλιασαν οι ψυχοθεραπευτές μου και πορευτήκαμε μαζί», είπε αρχικά στο Στούντιο 4.

«Επειδή οι γονείς μου κάνανε ψυχοθεραπεία, ήταν θετικοί και με προέτρεψαν. Ήταν η εποχή, το έντονο άγχος, πέρασε και η καραντίνα, ήταν και η πρώτη μου απώλεια, έφυγε ο παππούς, ο πρώτος έρωτας. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν. Εμένα με έσωσε η ψυχοθεραπεία, με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου και να λειτουργώ για μένα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια ενώ παραδέχτηκε πως οι γονείς της ενοχλούνται περισσότερο από την ίδια με αυτά τα σχόλια:

«Τα σχόλια στα social media είναι μπερδεύτηκα αλλά μέχρι στιγμής δεν με αποπροσανατολίζουν. Υπάρχει ένας πολύ σταθερός πυρήνας και σε εμένα και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου και στους συνεργάτες μου. Ακούς τόσες πολλές απόψεις, οι οποίες μπορεί να σε ενδιαφέρουν, αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται να τις ακούς κιόλας».

«Εκτός από το περιβάλλον μου που με προστατεύει, βοηθάει και το γεγονός ότι η γενιά μας έχει συνηθίσει σε όλο αυτό. Τα αρνητικά σχόλια στεναχωρούν περισσότερο τους γονείς μου παρά εμένα. Εγώ αυτό το σχόλιο που θα ακούσω, θα το κάνω κάτι. Με κάποιον τρόπο θα το κάνω δημιουργία, θα το κάνω θυμό που θα εξατμιστεί και θα φύγει. Οι γονείς μου όμως δεν έχουν τι να κάνουν. Στέκονται σε αυτό και είναι αμήχανοι», παραδέχτηκε κλείνοντας η Μαρίνα Σπανού.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top