Μαρίνα Σπανού: «Με έσωσε η ψυχοθεραπεία»

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τις κρίσεις πανικού που την οδήγησαν από την εφηβεία της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.

«Κάνω ψυχανάλυση από 17 ετών και αξίζει να το λέμε για να φεύγει αυτό το ταμπού. Αγαπώ πάρα πολύ τη θεραπεία και με έχει βοηθήσει πολύ κι έχω περάσει από διάφορες μεθόδους και εμένα προσωπικά με οδήγησαν οι κρίσεις πανικού, που δεν ήξερα τι ήτανε, ήταν αυτό το σημείο που λες: ‘τώρα αυτό είναι φυσιολογικό που το παθαίνω σε αυτή την ηλικία και έτσι;’. Οπότε ήρθα αντιμέτωπη με έναν άνθρωπο που έπρεπε να του πω τι αισθάνομαι και τι μου συμβαίνει και με αγκάλιασαν οι ψυχοθεραπευτές μου και πορευτήκαμε μαζί», είπε αρχικά στο Στούντιο 4.

«Επειδή οι γονείς μου κάνανε ψυχοθεραπεία, ήταν θετικοί και με προέτρεψαν. Ήταν η εποχή, το έντονο άγχος, πέρασε και η καραντίνα, ήταν και η πρώτη μου απώλεια, έφυγε ο παππούς, ο πρώτος έρωτας. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν. Εμένα με έσωσε η ψυχοθεραπεία, με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου και να λειτουργώ για μένα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια ενώ παραδέχτηκε πως οι γονείς της ενοχλούνται περισσότερο από την ίδια με αυτά τα σχόλια:

«Τα σχόλια στα social media είναι μπερδεύτηκα αλλά μέχρι στιγμής δεν με αποπροσανατολίζουν. Υπάρχει ένας πολύ σταθερός πυρήνας και σε εμένα και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου και στους συνεργάτες μου. Ακούς τόσες πολλές απόψεις, οι οποίες μπορεί να σε ενδιαφέρουν, αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται να τις ακούς κιόλας».

«Εκτός από το περιβάλλον μου που με προστατεύει, βοηθάει και το γεγονός ότι η γενιά μας έχει συνηθίσει σε όλο αυτό. Τα αρνητικά σχόλια στεναχωρούν περισσότερο τους γονείς μου παρά εμένα. Εγώ αυτό το σχόλιο που θα ακούσω, θα το κάνω κάτι. Με κάποιον τρόπο θα το κάνω δημιουργία, θα το κάνω θυμό που θα εξατμιστεί και θα φύγει. Οι γονείς μου όμως δεν έχουν τι να κάνουν. Στέκονται σε αυτό και είναι αμήχανοι», παραδέχτηκε κλείνοντας η Μαρίνα Σπανού.