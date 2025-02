Όμιλος Συγγελίδη: Ποιο είναι το νέο στέλεχος

Από 1η Νοεμβρίου 2024 έχει ενταχθεί στο δυναμικό του τμήματος after sales του Ομίλου Συγγελίδη ο κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Chief of Technical Operations and After Sales Business Development Manager.Ο κ. Θεοδωρόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του αυτοκινήτου, καθώς και πτυχίο στη Διοίκηση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων από το Βρετανικό Κολλέγιο και το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, όπως και μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) από το ίδιο ίδρυμα.

Στη νέα του θέση, αναλαμβάνει την ηγεσία των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του After Sales, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Πέτρος Πιπερίδης/ Γενικός Διευθυντής Peugeot, Citroen, DS Automobiles και Opel του Ομίλου Συγγελίδη

Ο κύριος Πέτρος Πιπερίδης, Γενικός Διευθυντής των μαρκών Peugeot, Citroen, DS Automobiles και Opel του Ομίλου, σημείωσε: «Με 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο του αυτοκινήτου και εξειδικευμένες σπουδές, ο κ. Θεοδωρόπουλος διαθέτει σε βάθος γνώση και καινοτόμες προσεγγίσεις, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της στρατηγικής του Ομίλου μας στο After Sales, και στην ικανοποίηση του πελάτη που ο Όμιλός μας υπηρετεί με ιδιαίτερη ευαισθησία.»

