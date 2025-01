Test drive: Το φουτουριστικό Hyundai Ioniq 5 AWD   

H Hyundai θεωρούμε ότι είναι μια εταιρεία με πρωτοπορία στην ηλεκτροκίνηση καθώς είχε παρουσιάσει το ηλεκτρικό Kona, σε μια περίoδο όπου άλλες εταιρείες δεν είχαν σκεφτεί να βγάλουν και ηλεκτρικές εκδόσεις στα μοντέλα που κυκλοφορούσαν με βενζινοκινητήρες. Μάλιστα η ηλεκτρική αυτονομία που υποσχόταν το ηλεκτρικό Kona, ήταν και πραγματική, κάτι που μας το είχε τονίσει και η κυρία Μαρία Φίλου, των δημοσίων σχέσεων της ελληνικής αντιπροσωπείας , όταν της είχαμε εκφράσει την δυσπιστία μας και τον «φόβο» μας, μήπως... ξεμείνουμε από ρεύμα σε μαεγάλο ταξίδι, τις ημέρες που το είχαμε για δοκιμή και ψάχναμε ξαφνικά για φορτιστή.

Μεγαλύτερη απόδειξη ήταν η συμβίωση μαζί με το Kona για μια εβδομάδα και κάνοντας πάνω από 100 χιλιόμετρα ημερησίως. Χρειαστήκαμε τον φορτιστή μόνο για μια φορά και όταν επιστρέψαμε το αυτοκίνητο πίσω υπήρχε τριψήφιος αριθμός χιλιομέτρων υπολειπόμενης αυτονομίας.

Τα πράγματα τώρα είναι σαφώς καλύτερα και τα άλματα που έγιναν μέσα σε μια πεντετία ήταν τέτοια ώστε πλέον η Hyundai να σχεδιάζει αυτοκίνητα έχοντας ως πρόσημο την ηλεκτροκίνηση δημιουργώντας ανάλογες πλατφόρμες.

Έτσι πήραμε για δοκιμή ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, το νέο Hyundai Ioniq 5 με την μπαταρία των 77,4 KWh με τους 325 ίππους και την τετρακίνηση που μας βοήθησε να «βολτάρουμε» σε παραλίες αλλά και σε χωμάτινα και πέτρινα «κομμάτια» διαδρομών. To Ioniq 5 AWD διαθέτει μια μινιμαλιστική σχεδίαση η οποία αν μη τι άλλο δίνει μια μοναδικότητα στο αμάξωμα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Ξεκινώντας από το μπροστινό μέρος οι προβολείς τεχνολογίας LED φέρουν τη σχεδιαστική υπογραφή των Parametric Pixels με μοναδικά στυλιστικά στοιχεία, τα οποία «κοσμούν» τη μάσκα όλων των μοντέλων Ioniq. Άριστη ορατότητα, ευδιάκριτη παρουσία. Τα πετράδια του στέμματος αυτής της εμβληματικής φυσιογνωμίας είναι οι χαρακτηριστικοί προβολείς LED με τα 256 κυβικά εικονοστοιχεία (pixels).

Ο μπροστινός προφυλακτήρας ορίζεται από ένα εντυπωσιακό σχήμα V με ενσωματωμένα κρυμμένα φώτα, που διαμορφώνουν μια άμεσα αναγνωρίσιμη φωτιστική ταυτότητα. Το μοναδικό, εννιαίο καπό χωρίς ενδιάμεσους αρμούς (clamshell) εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου τονίζοντας την μινιμαλιστική αισθητική.



Στο πλαινό μέρος με τις χαρακτηριστικές γραμμές σε σχήμα «Ζ» ξεχωρίζουν οι αυτόματα πτυσσόμενες λαβές στις πόρτες θυρών οι οποίες συνεισφέρουν και στην αεροδυναμική.Εδω πρέπει να τονίσουμε ότι η έκδοση της δοκιμής διέθετε και τους προαιρετικούς καθρέπτες με κάμερα. Οι νέες αεροδυναμικά ελτιστοποιημένες ζάντες 20 ιντσών ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία κα συνεισφέρουν επίσης στον αεροδυναμικό συντελεστή.



Το επιβλητικό σχήμα του πίσω προφυλακτήρα και της πόρτας του χώρου αποσκευών, εναρμονίζεται δυναμικά με τα ορθογώνια Parametric Pixels με την χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή. Το πίσω μέρος τονίζεται από τις έντονες γραμμές της σχεδίασης και την ενσωματωμένη αεροτομή.



Στο εσωτερικό εντυπωσιαστήκαμε από την ποιότητα κατασκευής με τα μαλακά πλαστικά και την άψογη συναρμογή. Τα ανοιχτά χρώματαα δίνουν μια ευχάριστη αίσθηση.Η hi tech τεχνολoγία του ηλεκτρικού μοντέλου κάνει την εμφάνιση της πρώτα από όλα στις οθόνες οι οποίες προβάλλουν εικόνα από τους καθρέφτες του αυτοκινήτου οι οποίοι ουσιαστικά είναι κάμερες υψηλή ευκρίνειας.

Μάλιστα υπάρχει και η προειδοποίηση για επερχόμενα οχήματα έτσι ώστε να μην βγείς απρόσεκτα και δημιουργηθεί ατύχημα. Μάλιστα το ένα από τα όργανα γίνεται ταυτόχρονα κάμερα οπισθοπορείας. Η υψηλή τεχνολογία συνεχίζεται στις δύο ενσωματωμένες οθόνες: μία οθόνη αφής 12,25” για το σύστημα infotainment και μία ψηφιακή οθόνη 12,25”, σε εννιαία διάταξη οι οποίες δεσπόζουν στο αρθρωτό ταμπλό.

Η εμπειρία από την θέση του οδηγού ήταν ξεχωριστή. Υπάρχει στην κολώνα του τιμονιού ένα κομψό περιστροφικό χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων (τεχνολογίας shift-by-wire) με τον χειρισμό να γίνεται εύκολα και με ακρίβεια. Τα «αυτάκια» πίσω από το τιμόνι με την ορολογία paddle shifters ρυθμίζεις επίσης με ευκολία το επίπεδο αναγεννητικής πέδησης.



Η τεχνολογία BlueLink προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας Apple CarPlay και Android Auto. Μέσω φωνητικών εντολών επικοινωνείς με το αυτοκίνητο και θέτεις σε λειτουργία πολλά συστήματα.Το Hyundai Ioniq 5 AWD διαθέτει πλήρη σουίτα συστημάτων ασφαλείας με την κωδική ονομασία Smartsense με δυο νέες τεχνολογίες που συναντάμε για πρώτη φορά σε μοντέλο της Hyundai.

Μιλάμε για το Highway Driving Assist 2ης γενιάς και το Junction Turning και Crossing. Είναι ένα σύστημα που βοηθά στην αποφυγή σύγκρουσης στα στενά της πόλης, όπου δεν υπάρχει καλή ορατότητα .



Στο κέντρο του ταμπλό η ανανεωμένη κονσόλα η οποία μπορεί να μετακινείται σε όλο το μήκος της καμπίνας έχει βελτιώσει την εργονομία καθώς πλέον η βάση φόρτισης, οι ποτηροθήκες και τα πλήκτρα για τη θέρμανση των καθισμάτων και την κάμερα οπισθοπορείας έχουν έλθει πιο κοντά στα χέρια οδηγού και συνοδηγού.Το μεγάλο, επίπεδο πάτωμα, τα πλήρως ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με δυνατότητα πλήρους ανάκλισης ανεβάζουν τα επίπεδα άνεσης και χρηστικότητας.



Ο χώρος για τους επιβάτες είναι για ...όσκαρ.Τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού ρυθμίζονται σε 8 κατευθύνσεις και είναι πλήρως ανακλινόμενα για να μπορείτε να ξαπλώνετε και να χαλαρώσετε με το πάτημα ενός πλήκτρου. Σε θέση πλήρους ανάκλισης αναδύεται ένα στήριγμα για τα πόδια. Τα πίσω καθίσματα ρυθμίζονται επίσης ηλεκτρικά κάτι πρωτόγνωρο για την κατηγορία.

Στο Hyundai Ioniq 5 AWD συναντάμε την τεχνολογία V2LVehicle to Load, με την τροφοδοτείς ηλεκτρικές συσκευές με ρεύμα από το αυτοκίνητο. Η ενσωματωμένη πρίζα 230V βρίσκεται στην μέση της δεύτερης σειράς καθισμάτων. Με μετατροπέα στην αμφίδρομη εξωτερική θύρα φόρτισης, μπορείτε να τροφοδοτήσετε συσκευές με ισχύ έως 3,6 kW ακόμα και με κλειστό τον διακόπτη.

Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα ένα ψυγείο για 24 ώρες. Επιπλέον η ύπαρξη της πανοραμικής οροφής με τα ηλεκτρικά ανοιγόμενα σκιάδια κάνει ακόμη πιο ευχάριστη την διαβίωση των επιβατών.



Ικανοποιητικότατος είναι και ο χώρος του πορτμπαγκάζ ο οποίος έχει διαθέσιμα 537 λίτρα.Ανοίγει κι κλείνει ηλεκτρικά. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε αναλογία 60:40, έχετε στη διάθεσή σας 1.580 λίτρα. Σημειώστε ότι υπάρχει ένας βοηθητικός χώρος αποσκευών 57 λίτρων.

Η συρόμενη κεντρική κονσόλα και τα ανακλινόμενα πίσω καθίσματα προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες για εσάς και τους συνεπιβάτες σας. Οι τιμές αυτές οφείλονται στην εξελιγμένη πλατφόρμα E-GMP που έχει κατασκευαστεί μόνο για ηλεκτρικά μοντέλα και έχει μεταξόνιο μήκους 3 μέτρων.(μήκος 4.635 mm, πλάτος 1.890 mm και ύψος 1.605 mm),



Ξεκινάμε για να ξεδιπλώσουμε τις δυνατότητες του Hyundai Ioniq 5 AWD στον δρόμο. Για την κίνηση του μοντέλου της δοκιμής μας φροντίζουν δυο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας βρίσκεται στον μπροστινό άξονα και έχει απόδοση η 100 ίππους και ο δεύτερος απόδοσης 225 ίππων βρίσκεται στον πίσω άξονα, με την κατανομή ροπής να είναι σε ποσοστό 35/65.

Από τα πρώτα χιλιόμετρα νοιώσαμε τόσο την δύναμη όσο και την ευστάθεια του Hyundai Ioniq 5 AWD Στην διάθεση μας είχαμε τρία προγράμματα οδήγησης, τα Eco, Normal και Sport και το Snow το οποίο ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του εύχρηστου διακόπτη διακόπτη Drive Mode



Επιλέγουμε το πρόγραμμα οδήγησης Sport και η ισχύς των 325 ίππων κυριολεκτικά εκτοξεύει το Hyundai Ioniq 5 AWD. Η ροπή των 605 Nm από το...μηδέν σε αναγκάζει να είοαι προσεκτικός κατά την διάρκεια της επιτάχυνσης. Το δεξί πεντάλ στο πάτωμα και οι ρυθμοί γίνονται καταιγιστικοί. Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 5,2 δευτερόλεπτα.

Με αυτή την ηλεκτρική δύναμη οι τεράστιες αποστάσεις, όσο βέβαια έχεις ενέργεια, κυριολεκτικά εκμηδενίζονται. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 185 χλμ./ώρα. Εκτός από την φόρτιση υπάρχει και το σύστημα ανάκτησης ενέργειας όπως προαναφέραμε .

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές διαβαθμίσεις και οι λειτουργίες auto και one pedal. Για όποιον έχει εμπειρία στην ηλεκτροκίνηση, η λειτουργία one pedal είναι ιδανική καθώς συμβάλλει στην αύξηση της αυτονομίας με την επιβράδυνση να γίνεται με προοδευτικό τρόπο μέχρι την ακινητοποίηση. Ειδικά μέσα στην πόλη μας εξυπηρέτησε, καθώς ουσιαστικά σε νορμάλ συνθήκες, με το one pedal,«καταργείς» το φρένο.



Στον δρόμο αναπτύσεις τις δυνατότητες του, γνωρίζοντας ότι έχεις ως συμπαραστάτη 21 συστήματα ασφαλείας . Το head up display με την ρποβολή των πιο σημαντικών ενδείξεων στο παρμπρίζ ανέβαζει ακόμη περισότερο τα επίπεδα ασφαλείας .Το γεγονός ότι η μπαταρία των 5400 κιλών είναι χαμηλά τοποθετημένη, συνεσφέροντας στο σωστό κέντρο βάρους. Η αρχιτεκτονική της ανάρτησης διαθέτει γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω.

Οι κλίσεις στις στροφές είναι περιορισμένες ενώ τα περιθώρια πρόσφυσης που δίνουν οι 20άρηδες τρχοί αν μη τι άλλο βρίοσκονται σε υψηλό επίπεδο. Το σύστημα δειύθνσης έχει καλό βάρος για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ενώ αν το παρακάνεις με το γκάζι μπορεί να οδηγηθείς σε υποστροφή. Στον ανοιχτό δρόμο καταπίνει τα χιλιόμετρα με χαρατηριστική ευστάθεια.



Σε όλα αυτά συνεισφέρει και η τετρακίνηση η οποία μας επέτρεψε να βγούμε σε εκτός ασφάλτου διαδρομές. Με απόσταση 16 εκατοστών από το έδαφος κινηθήκαμε περισσότερο σε βατούς χωματόδρομους, για να μην το «πληγώσουμε» στο κάτω μέρος. Τα φρένα σε συνδυασμό με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας ακολουθούν την πολύ καλή οδική συμπεριφορά του αυτοπκινήτου.

Πάντως όταν το οδηγήσετε για πρώτη φορά δεν πρεπει να ξεχνάτε ότι έχετε στα χέρια σας ένα γρήγορο αυτοκίνητο με επιδόσεις GTi αλλά με την επιτάχυνση να γίνεται άμεσα , γεγονός που πρέπει να σε κάνει προσεκτικό όταν επιταχύνεις και το μπροστινό αυτοκίνητο είναι σε κοντινη απόσταση. Βέβαια είπαμε ότι έχεις και τα ηλεκτρονικά συστήματα που σε γλυτώνουν από δυσάρεστες...γνωριμίες.



Με την μπαταρία των 77,4 KWh η αυτονομία του Hyundai Ioniq 5 AWD φτάνει πλέον με άνεση τα 481 χιλιόμετρα με τις 19άρες ζάντες αλουμινίου ενώ με τις 20άρες ζάντες της δοκιμής μας η ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα 455 χιλιόμετρα. Μην σας κάνει εντύπωση η διαφορά στην αυτονομία με τις μεγάλους τροχούς, γιατί το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα μοντέλα με τους θερμικούς κινητήρες.



Πάμε όμως στο κύριο σημείο που είναι ο χρόνος φόρτισης.Η θύρα φόρτισης ανοίγει και κλείνει πατώντας παρατεταμένα το σχετικό μπουτόν στο κελιδί του αυτοκινήτου. Η μοναδικότητα της κατηγορίας είναι ότι υποστηρίζει υποδομές φόρτισης 800V χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα. Μιλάμε για την πρώτη πατενταρισμένη τεχνολογία στον κόσμο με λειτουργία boost. Με έναν ταχυφορτιστή ισχύος 350 kW, η μπαταρία γεμίζει από το 10%-80% μόλις σε 18 λεπτά.

Με 56 λεπτά φόρτισης να αποκτά αυτονομία 100 χιλιομέτρων. Με 11άρι φορτιστή onboard χρειάζονται για πλήρη φόρτιση 7,5 ώρες. Αν τώρα καταφύγετε σε μια απλή πρίζα σούκο και φορτίζετε όλο το βράδυ θα πάρετε 80 χιλιόμετρα αυτονομίας.



Σε τελική ανάλυση το νέο Hyundai Ioniq, σου αλλάζει την οπτική γωνία που έχεις για την ηλεκτροκίνηση. Είναι ένα εντυπωσιακό σε εμφάνιση μοντέλο με εξαιρετικές επιδόσεις, αυξημένη αυτονομία, τετρακίνηση ,χώρους, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας 5 αστέρων και με οικολογικό πρόσημο καθώς στο εσωτερικό έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ανακυκλωμένα υλικά. Σε αυτά προσθέστε την 5ετή εργοστασιακή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων, αλλά και την 8ετή εγγύηση για τη μπαταρία. Η τιμή του είναι ξεκινά από 48990 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

