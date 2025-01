 Test drive: Μercedes C 300 e 

Το έχουμε αναφέρει ξανά. Ο παππούς μου έλεγε χαρακτηριστικά κάθε φορά που τον ρωτούσα για την μάρκα αυτοκινήτου που του άρεσε και ήθελε να αποκτήσει. «Αυτοκίνητο με αστέρι να είναι και ότι νάναι» μου έλεγε. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει την αξία των μοντέλων της Mercedes. Θεωρούσε ότι η Mercedes ήταν, είναι και θα είναι μια πολυτελής μάρκα που δεν χάνει ποτέ την αξία της σε όποια κατηγορία και αν ανήκει το μοντέλο που θα προτιμήσεις. Κάτι που αποδείχθηκε και στην πάροδο των χρόνων.

Η κυρία Αλεξάνδρα Χρυσού, η σιδηρά κυρία της επικοινωνίας της Mercedes στην Ελλάδα, μας παραχώρησε για δοκιμή τη νέα Mercedes C 300 e με τους 313 ίππους. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο είναι plug-in hybrid, δηλαδή με δυο λόγια μπαίνει στην πρίζα αλλά έχει τον βενζινοκινητήρα ως κύριο σύστημα κίνησης. Προσωπικά θεωρώ ότι τα plug- in αυτοκίνητα είναι μια ιδανική λύση καθώς εκτός από τους παραπανήσιους ίππους έχεις και την δυνατότητα μετακίνησης μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ μάλιστα τα πράγματα είναι άκρως ενδιαφέροντα καθώς η ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα 110 χιλιόμετρα. Πάμε να δοκιμάσουμε την λιμουζίνα Μercedes C 300 e.



Εξωτερικά η Mercedes C 300 e είναι επιβλητική. Η μεγαλύτερη και κομψότατη σιλουέτα δεν έχει κραυγαλέα στοιχεία, συνταγή πάντως που ακολουθεί η εταιρεία εδώ και χρόνια Στο μπροστινό μέρος, το καπό διαθέτει ακμές ενώ τα φωτιστικά σώματα με τους προβολείς LED High Performance «δένουν» με αρμονικό τρόπο με την μεγάλη μάσκα, όπου δεσπόζει το μεγάλο αστέρι - σήμα κατατεθέν της εταιρείας. Με μια πιο κοντινή ματιά στην μάσκα βλέπεις ότι το πλέγμα της απαρτίζεται από αμέτρητα μικρά αστεράκια.

Η νέα, 5ης γενιάς, Mercedes-Benz C 300 e, είναι μια λιμουζίνα με κορυφαίο αεροδυναμικό συντελεστή ο οποίος είναι Cd: 0,24. Όσον αφορά τις διαστάσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι πιο χαμηλή κατά 10 χλστ. φτάνοντας τα 1,437 μέτρα.

Είναι μακρύτερη κατά 65 χλστ. φτάνοντας τα 4,751 μέτρα .Το πλάτος επίσης είναι αυξημένο κατά 10 χλστ.(1.820 μ.) ενώ υπάρχει και άυξηση του μεταξονίου κατά 25 χλστ.(2.865 mm).



Που εντοπίζονται οι διαφορές σε σχέση με την «απλή» έκδοση

Εμφανισιακά οι εκδόσεις είναι ίδιες. Με μια προσεκτικότερη ματιά εντοπίζεις το διακριτικό λογότυπο στο πίσω μέρος με το γράμμα "e" αλλά και την δεύτερη τάπα όπου μπαίνει το καλώδιο φόρτισης.

Όσον αφορά τους χώρους η διαφορά βρίσκεται στην χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ που έχει μειωθεί στα 360 λίτρα από τα 455 λίτρα. Διαφορετικές είναι και οι ζάντες που φέρουν διακριτικά αεροδυναμικά καλύμματα τονίζοντας το χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκδοσης.



Εσωτερικό...παλάτι. Η υψηλή απτή ποιότητα κατασκευής, η εξαιρετική συναρμογή και οι δερμάτινες επενδύσεις σε ταμπλό και καθίσματα, πόρτες και τιμόνι δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό.Η...«τσαχπινιά» στην εσωτερική σχεδίαση κάνει την εμφάνιση της με το υψηλής ποιότητας ένθετο χρωμίου το οποίο χωρίζει την κεντρική κονσόλα στο σημείο που συναντάται με το υποβραχιόνιο δημιουργώντας μία τρισδιάστατη αίσθηση.

Η πανοραμική οροφή με τις ηλεκτρικές ρυθμίσεις προσθέτει πόντους στην αίσθηση άνεσης και χαρίζει μια όμορφη θέα του ουρανού σε όλους τους επιβάτες.

Η διάταξη του ποιοτικότατου εσωτερικού, όπου κυριαρχεί το δέρμα, ακολουθεί την χωροταξική διάταξη με την κωδική ονομασία «cab backward design» η οποία αντιπροσωπεύει τη νέα φιλοσοφία της Mercedes, που θέλει την καμπίνα των επιβατών να είναι μετατοπισμένη προς τα πίσω. Πέντε ενήλικες θα βολευτούν άνετα στα δερμάτινα καθίσματα (μπροστά είναι ηλεκτρικά, θερμαινόμενα) χωρίς να κάνουν παραχωρήσεις .



Η τεχνολογία συνεχίζει να... προσκαλεί τον οδηγό.Να σημειώσουμε ότι το όμορφο τιμόνι είναι «φορτωμένο» με τα πολλά κουμπιά και διακόπτες αφής μέσω των οποίων μπορείτε να χειριστείτε αρκετά από τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου με κύριο σημείο τον ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων.Στη δεξιά πλευρά του τιμονιού, συναντάμε τον τυπικό επιλογέα για την κίνηση του αυτοκινήτου.

Ξεκινάς από τον πίνακα οργάνων ο οποίος είναι ηλεκτρονικός με άπειρες δυνατότητες παραμετροποίησης και φτάνεις στην άκρως εντυπωσιακή υψηλής ανάλυσης οθόνη LCD των 11,9 ιντσών. Είναι τοποθετημένη σε κάθετη διάταξη πάνω στην κονσόλα και είναι κατά 6 μοίρες στραμμένη προς τον οδηγό. Προέρχεται απευθείας από την κορυφαία S-Class ,είναι ανεξάρτητη και μοιάζει να αιωρείται μπροστά από το επάνω τμήμα του ταμπλό.Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Mercedes δεν κάνει...εκπτώσεις στα μοντέλα της ανεξαρτήτως κατηγορίας και τιμής.

Η νέα Μercedes C 300 e είναι εξοπλισμένη με τη δεύτερη γενιά του MBUX (Mercedes-Benz User Experience) η οποία είναι σαφώς πιο έξυπνη και πιο λειτουργική από πριν . Έχεις την δυνατότητα ελέγχου όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων ενώ με φωνητικές εντολες μαθαίνεις μεταξύ άλλων και το δελτίο καιρού.

Επιπλέον υπάρχει ενημέρωσης over-the-air ενεργοποιώντας τις online υπηρεσίες στην εφαρμογή Mercedes me App.Η ενσωμάτωση smartphone συνδέει το κινητό τηλέφωνο με το σύστημα πολυμέσων MBUX ασύρματα μέσω Apple CarPlay και Android Auto.

Η εμφάνιση των οθονών όπως είπαμε μπορεί να εξατομικευθεί με επιλογή ανάμεσα σε 3 στιλ ενδείξεων (Discreet, Sporty, Classic / Διακριτικό, Σπορ, Κλασικό) και σε τρεις τρόπους λειτουργίας (Navigation, Assistance, Service / Πλοήγηση, Υποβοήθηση, Service).



Κάμερες και αισθητήρες μας ενημέρωναν συνέχεια για το περιβάλλον μπροστά και πίσω από το αυτοκίνητο με προβολή των εικόνων στην κεντρική οθόνη ,κάνοντας την διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι. Η θέση με τις περιμετρικές κάμερες είναι άκρως εντυπωσιακή και χρήσιμη.Έχεις την δυνατότητα να δεις το αυτοκίνητο περιμετρικά 360 μέσω της οθόνης αφής . Για όλα αυτά βέβαια απαιτέίται ένας μικρός χρόνος προσαρμογής .



Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μπορείς να εντυπωσιάσεις τους συνεπιβάτες σου, αλλάζοντας τον εκπληκτικό εσωτερικό φωτισμό της καμπίνας κατά το δοκούν μέσω της κεντρικής οθόνης. Επιπλέον οι επιβάτες έχουν πρόσβαση μέσω διακοπτών και οθόνης στον κλιματισμό. Από εκέι δεν ρυθμίζεις μόνο την θερμοκρασία αλλά και την ροή για τον κάθε επιβάτη ξεχωριστά από τους επίσης φωτιζόμενους αεραγωγούς , οι οποίοι θυμίζουν ...τουρμπίνες αεροσκάφους.



Επιδόσεις που ...«ηλεκτρίζουν».

Στην «καρδιά» της Mercedes C300e έχει τοποθετηθεί ένας 2λιτρος υπετροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας i4, 16v, 2 ΕΕΚ, άμεσου ψεκασμού ο οποίος αποδίδει 204 άλογα στις 6100 σ.α.λ.Η ροπή του βενζινοκιινητήρα είναι 320 Nm σε μια κλίμακα από 2.000-4.000 σ.α.λ.Το θερμικό μοτέρ συνδυάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 129 ίππων με ροπή 440 Nm από το...μηδέν. Η συνολική απόδοση είναι 313 ίπποι στις 6100 σ.α.λ. και η συνδυασμένη ροπή στα 550 Nm.

Εξαιρετικός συνεργάτης αποδείχθηκε το 9άρι αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC το οποίο πλαισιώνει το υβριδικό σύστημα κίνησης και μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς προσφέρει σωστή κλιμάκωση και βελούδινη λειτουργία. Με τα paddles πίσω από το τιμόνι έχεις μεγαλύετρη συμμετοχή στον χειρισμό του κινητήρα.

Και φυσικά υπάρχουν τα προγράμματα οδήγησης DYNAMIC SELECT μέσω του οποίου επιλέγεις μεταξύ Comfort ή Sport ρύθμισης ή μπορείς να αλλάξεις τις διαμορφώσεις του κάθε συστήματος σύμφωνα με τις ιδιαίτερες επιθυμίες σου. Η Mercedes C 300 e διαθέτει το προφίλ οδήγησης Hybrid για συνδυασμένη λειτουργία βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα αλλά και πρόγραμμα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, αλλά και την δυνατότητα να φυλάξεις ενέργεια στην μπαταρία.

Σε κάθε περίπτωση και η μπαταρία έχει ξεκινάς πάντοτε ηλεκτρικά και αθόρυβα.

Kαι μόνο τα απλά νούμερα σε προιδεάζουν για το τι μπορεί να κάνει το «αστεράτο» μοτέρ στον δρόμο. Νούμερα που εκμηδενίζουν το υψηλό βάρος του αμαξώματος που αγγίζει τα 2.080 κιλά. Στο πάτημα του γκαζιού υπάρχει άμεση ανταπόκριση με τις στροφές να ανεβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς, μαζί με το ταχύμετρο.

Ο κινητήρας τραβάει γερά από τις χαμηλές μέχρι τις υψηλές στροφές και πάντα με πολιτισμένη λειτουργία.Για τα 0-100 χλμ.ώρα έρχονται σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 245 χλμ./ώρα. Επιπλέονν μας άρεσε και ο αγωνιστικός ήχος του κινητήρα όταν ανεβάζαμε στροφές.



Το δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα αφορά τον τομέα της κατανάλωσης. Με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση η κατανάλωση ρεύματος είναι στα 20 με 25 kWh. Αν η κίνηση γίνει με υβρδικό τρόπο δηλαδή με την συνεργασία του βενζινοκινητήρα με τον ηλεκτροκινητήρα η μέση κατανάλωση βενζίνης είναι στα 2 με 2,6 λίτρα ανά 100 χλμ.

Αν αδειάσει η μπαταρία ιόντων λιθίου τότε η μέση κατανάλωση βενζινης ανεβαίνει στα 7 με 7,5 λίτρα/100χλμ. μέσα στην πόλη και κάτω από τα 7 λίτρα αν κινηθείς στον ανοιχτό δρόμο με...ελαφρύ το δεξί πόδι. Εκπομπές CO2 : 13-17 γρμ./χλμ.)



Ξεκούραστη και ασφαλέστατη οδική συμπεριφορά Αυτό προσφέρει με δυο λόγια η νέα Μercedes C 300 e. Η διάταξη της ανάρτησης με γόνατα McPherson με ψαλίδια βάσης μπροστά και με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω είναι προσανατολισμένη στην σπορ οδήγηση, με σκληρότερες ρυθμίσεις και χαμηλωμένη κατά 15 χιλιοστά.

Το αυτοκίνητο είναι ιδανικό για μεγάλα ξεκούραστα και ασφαλή ταξίδια. Επίσης η εξελιγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πλαισιώνεται με αερόσουστες με self leveling στον πίσω άξονα. Η επιλογή αυτή βοηθάει στην υποδειγματική διαχείρηση του βάρους της μπαταρίας αφήνοντας ανεπηρέαστη την κίνηση στις υψηλές ταχύτητες.



Νοιώθεις ότι έχεις κάθε στιγμή τον πλήρη έλεγχο του Γερμανικού μοντέλου.Και φυσικά όταν υπερβαίνεις τα όρια ή κάνεις το...λάθος έρχεται το πλούσιο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων να διορθώσει τα κακώς κείμενα.Η εισαγωγή στα συστήμαατα γίνετι μέσω της κεντρικής οθόνης.

Ο κατάλογος είναι μακρύς και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: προειδοποίηση σύγκρουσης και αυτόματο φρενάρισμα, σύστημα διατήρησης λωρίδας ,σύστημα προειδοποίησης επερχόμενου αυτοκινήτου μέσω των καθρεφτών.Η ευκολία που σας προσφέρει το ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης DISTRONIC στην πυκνή κυκλοφορία και στην κυκλοφορία με συχνές στάσεις θα σας γίνει απαραίτητη.



Η σφιχτή ρύθμιση των αναρτήσεων και οι 19άρες ζάντες με το χαμηλό προφίλ ελαστικών δίνουν εντυπωσιακή πρόσφυση στις κλειστές στροφές , με το τιμόνι να έχει ιδανικό βάρος και να δίνει εξαιρετική πληροφόρηση. Στον ανοιχτό δρόμο «καταπίνει» μεγάλες αποστάσεις με τους επιβάτες να βιώνουν ένα ιδάιτερα ήσυχο περιβάλλον , χάρη στην κορυφαία ηχομόνωση Η ποιότητα κύλισης είναι εξαιρετική και η στιβαρότητα της κατασκευής κάνει το αυτοκίνητο να μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένο από ένα μόνο κομμάτι .Επιπλέον στην όπισθεν και αναγνωριστεί εμπόδιο , η Mercedes C 300 φρενάρει μόνη της Το σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους μπροστά και δίσκους πίσω ακολουθεί την ασφαλέστατη οδική συμπεριφορά ακόμη νκαι σε οριακές καταστάσεις.

Τα καλά νέα έρχονται με την ηλεκτρική αυτονομία.

Συγκριτικά με άλλα plug in μοντέλα της κατηγορίας η Mercedes C 300 e σου δίνει την δυνατότητα μετακίνησης μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα για πάνω από 100 χιλιόμετρα. Μάλιστα, στα «συν» είναι ότι η τελική ταχύτητα με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση αγγίζει τα 140 χλμ./ώρα. Η αυτονομία με ηλεκτρικό ρεύμα φτάνει και τα 110 χιλιόμετρα αν μετακινηθείς με σεμνότητα και με μετριοπαθή οδήγηση.

Βέβαια εδώ την κύρια δουλειά την κάνει η μεγάλη χωρητικότητα της υδρόψυκτης μπαταρίας της η οποία είναι στα 25,4 kWh η οποία βέβαια χρειάζεται και μεγαλύτερο χρόνο για να φορτίσει. .Σε μια απλή σούκο οικιακή πρίζα χρειάζεστε περίπου 10 ώρες για την πλήρη φόρτιση της , Αν η φόρτιση γίνει με 11άρι wallbox ο χρόνος πέφτει μόλις στις 2,5 ώρες.

Σε ταχυφορτιστή 55 kW ή μεγαλύτερης ισχύος, η μπαταρία του αυτοκινήτου φορτίζει από το 0% έως το 80% σε μόλις 30 λεπτά.ΟΙ φορτιστές ήταν στο πορτμπαγκάζ που ανοιγοκλείνει ηλεκτρικά μέσα σε δυο ποιοτικότατες θήκες.



Σε τελική ανάλυση η Μercedes C 300 e προσφέρει «αστεράτη» plug in τεχχνολογία με ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 111 χιλιόμετρα, μεγάλη οικονομία καυσίμου και εντυπωσιακές επιδόσεις , πολυτελής, με υψηλή ποιότητα κατασκευής, εντυπωσιακό περιβάλλον διαβίωσης, με υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο άνεσης και ασφάλειας 5 αστέρων Για να την αποκτήσεις χρειάζεσαι 67.200 ευρώ. Σε αυτά προσθέστε και το κύρος που προσδίδει στον ιδοκτήτη της.

