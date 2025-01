Ford: Πόσα χρήματα γλυτώνει μια επιχείρηση αν έχει ηλεκτρικό βαν

Το οικοσύστημα της Ford Pro που περιλαμβάνει ηλεκτρικά βαν οχήματα, σε συνδυασμό με λύσεις φόρτισης, σέρβις που αυξάνει τον παραγωγικό τους χρόνο και λογισμικό διαχείρισης, ήδη υποστηρίζει πολλές μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη καθώς αυτές στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση

Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 14.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία επιλέγοντας ένα ηλεκτρικό βαν όχημα. Η διαφορά αυτή προκύπτει πρωτίστως από το χαμηλότερο κόστος για τη φόρτισή του σε σύγκριση με τον ανεφοδιασμό με υγρό καύσιμο ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου οχήματος, καθώς και από το μικρότερο κόστος συντήρησης, προσφέροντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση σε επιχειρήσεις σε πέντε μεγάλες αγορές.Τα παραπάνω είναι τα κύρια ευρήματα μιας έρευνας που ανέθεσε η Ford Pro, η οποία έχει τίτλο The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024. Αυτή η έρευνα δημοσιεύτηκεαπό το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών βασιζόμενη σε σχετική μελέτη που έλαβε χώρα σε 1.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη.



Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, τα ηλεκτρικά βαν οχήματα αποσβένουν την επένδυσή τους μέσα σε διάστημα τριών ετών – όσο διαρκεί δηλαδή ένα τυπικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα – χάρη στο χαμηλότερο λειτουργικό τους κόστος. Αυτή η μείωση στο συνολικό κόστος λειτουργίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές επιχειρήσεις, με τις τελευταίες να αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν σήμερα τα ηλεκτρικά βαν οχήματα ακολουθώντας το παράδειγμα επιχειρήσεων με περισσότερους πόρους και μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων.



Οι επιχειρήσεις στην Ισπανία έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν έως και 16.000 ευρώ, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το όφελος αυτό μπορεί να φτάσει τα 14.000 ευρώ, στην Ιταλία τα 12.000 ευρώ και στη Γερμανία τα 11.000 ευρώ. Στις πέντε αυτές αγορές, η μέση εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί ανέρχεται σε 14.000 ευρώ. Επιπλέον, περαιτέρω όφελος είναι δυνατό να προκύψει μέσω της απαλλαγής των επιχειρήσεων από το κόστος πρόσβασης των οχημάτων τους στις όλο και περισσότερες ζώνες χαμηλών εκπομπών.μήσουν κόστος αλλά και να επωφεληθούν από πρόσθετα οφέλη.

