Τα ελαστικά της Pirelli στο Ολλανδικό Grand Prix

Η γόμα C1 έχει επιλεγεί στο Ολλανδικό Grand Prix ως P Zero λευκή – σκληρή, η γόμα C2 ως P Zero κίτρινη – μέση και η C3 ως P Zero κόκκινη – μαλακή. Είναι η ίδια επιλογή με τα προηγούμενα δυο χρόνια (από τότε που το Ζάντφορτ επέστρεψε στο πρόγραμμα) με τη διαφορά ότι τώρα η γόμα C1 είναι πιο μαλακή από την περσινή.

Στο Ζάντφορτ από το 1952 έχουν διεξαχθεί, 32 Grand Prix Formula 1. Η πίστα επέστρεψε στο πρόγραμμα το 2021 μετά από απουσία 35 ετών. Πολυνίκης ομάδα στο Ζάντφορτ είναι η Ferrari με 8 νίκες, πολυνίκης οδηγός είναι ο Jim Clark (4).

Οι περισσότεροι οδηγοί πραγματοποίησαν 3 αλλαγές ελαστικών πέρυσι. Θεωρητικά ταχύτερη στρατηγική είναι αυτή των δυο αλλαγών, ενώ μπορείς με προσεκτική διαχείριση να κάνεις ακόμη και μια αλλαγή. Πέρυσι η ευκαιρία για μια τελευταία αλλαγή όπου επελέγησαν τα μαλακά ελαστικά, ήρθε όταν εμφανίστηκε προς το τέλος το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά από καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας.

Το προσπέρασμα είναι δύσκολο, καθώς η πίστα είναι στενή και έχει συνεχείς στροφές. Αυτό καθιστά τις κατατακτήριες δοκιμές ακόμη πιο σημαντικές για το τελικό αποτέλεσμα.

Το Ζάντφορτ κατασκευάστηκε το 1948 και βρίσκεται ανάμεσα σε αμμόλοφους στην παραλία της Βόρειας Θάλασσας. Κάποιες φορές η άμμος φτάνει με τον αέρα στην πίστα και μειώνει την πρόσφυση των ελαστικών: Ένα ρίσκο που έχουμε και στην πίστα του Μπαχρέιν, το Σακχίρ.

Το Ολλανδικό Grand Prix είναι ο αγώνας με τον οποίο ξεκινά το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος μια βδομάδα πριν την Μόντσα. Το Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 θα διεξαχθεί από 1-3/9: Είναι ο εντός έδρας αγώνας για την Ferrari και την AlphaTauri.

