Ελένη Χατζίδου: «Είδα UFO, αλλά δε με πήρε μαζί του. Ταράχτηκα»

Όσα είπε με αφορμή τις στενές επαφές τρίτου τύπου της Αγγελικής Ηλιάδη

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη δήλωση της Αγγελικής Ηλιάδη ότι έχει δει UFO στη Νέα Σμύρνη, όταν ήταν μικρή, η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε στο ΑΤΙΑ, που ισχυρίζεται ότι είδε στο παρελθόν. 

Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω δει UFO - Υπάρχουν πολλά πράγματα που μας τα κρύβουν»

Μετά την προβολή του βίντεο με τις δηλώσεις των Αταίριαστων του ΣΚΑΪ που έπαιξαν τις δηλώσεις της Ηλιάδη, η παρουσιάστρια του Breakfast@Star, πήρε τον λόγο κι είπε στον τηλεοπτικό αέρα με χιούμορ: «Εγώ συμφωνώ με την Ηλιάδη κι υπάρχουν κι επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα».

Ελένη Χατζίδου: «Είδα UFO, αλλά δε με πήρε μαζί του. Ταράχτηκα»

«Βέβαια έχω δει. To 'χω δει με τον Τσαλίκη, το είδα πάνω ψηλά. Πηγαινοερχόταν, πηγαινοερχόταν, πηγαινοερχόταν... έκανε ένα φου. Με είδε, με κόζαρε», είπε στη συνέχεια. 

Sexy η Ελένη Χατζίδου: Έβαλε «φωτιά» στο πλατό με την εμφάνισή της!

«Δεν μπορούσα να πάω στη δουλειά μου μετά, ταράχτηκα. Αμαλιάδα πηγαίναμε, κάπου πηγαίναμε... », αποκάλυψε η παρουσιάστρια. 

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε ξανά για το ΑΤΙΑ που είδε όταν έκανε περιοδεία με τον Γιώργο Τσαλίκη

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε ξανά για το ΑΤΙΑ που είδε όταν έκανε περιοδεία με τον Γιώργο Τσαλίκη

Πριν από περίπου δύο χρόνια η Ελένη Χατζίδου είχε μιλήσει και πάλι για το UFO που λέει ότι είδε μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη. Η αποκάλυψη ήρθε με αφορμή μια είδηση, ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν πάνω από 500 αναφορές από στρατιώτες για UFO: «Εγώ σας έχω πει ότι μια φορά που ήμουν μαζί με τον Τσαλίκη στο αυτοκίνητο, είδαμε ένα περίεργο φως να είναι κάτω και να αρχίσει να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει... Το είδαμε όλοι στο αυτοκίνητο. Σίγουρα θα το θυμάται ο Γιώργος», διηγήθηκε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

