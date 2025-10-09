Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Είδε από κοντά το διάσημο «Monster Building»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σαγκάη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητά της στην Ελλάδα και αυτές τις μέρες απολαμβάνει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ασία.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη

Μετά το Πεκίνο και τη Σαγκάη, το μοντέλο - παρουσιάστρια και κριτής του GNTM, ταξίδεψε στο Χονγκ-Κονγκ, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες στα social media.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Ηλιάνα επισκέφτηκε τη συνοικία, όπου βρίσκεται το διάσημο «Monster Building», ένα σύμπλεγμα κατοικιών που απαρτίζεται από πέντε κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε στην κάμερα του κινητού για τις αναμνηστικές φωτογραφίες μόνο αλλά και με την παρέα της και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στο Instagram.

Δες φωτογραφίες:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
