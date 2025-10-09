Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητά της στην Ελλάδα και αυτές τις μέρες απολαμβάνει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ασία.

Μετά το Πεκίνο και τη Σαγκάη, το μοντέλο - παρουσιάστρια και κριτής του GNTM, ταξίδεψε στο Χονγκ-Κονγκ, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες στα social media.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Ηλιάνα επισκέφτηκε τη συνοικία, όπου βρίσκεται το διάσημο «Monster Building», ένα σύμπλεγμα κατοικιών που απαρτίζεται από πέντε κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε στην κάμερα του κινητού για τις αναμνηστικές φωτογραφίες μόνο αλλά και με την παρέα της και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στο Instagram.

Δες φωτογραφίες: