Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Φωτογραφίες από το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου άφησε για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την καθημερινότητά της στην Ελλάδα και αυτές τις μέρες απολαμβάνει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ασία.
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη
Μετά το Πεκίνο και τη Σαγκάη, το μοντέλο - παρουσιάστρια και κριτής του GNTM, ταξίδεψε στο Χονγκ-Κονγκ, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες στα social media.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Ηλιάνα επισκέφτηκε τη συνοικία, όπου βρίσκεται το διάσημο «Monster Building», ένα σύμπλεγμα κατοικιών που απαρτίζεται από πέντε κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους.
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόζαρε στην κάμερα του κινητού για τις αναμνηστικές φωτογραφίες μόνο αλλά και με την παρέα της και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα στο Instagram.
Δες φωτογραφίες:
