Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Φωτογραφίες από το μακρινό ταξίδι της παρουσιάστριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 15:46 Ποια είναι η Εϊσάν Ακσόι που έχει φανατικό κοινό στην Τουρκία
02.10.25 , 15:35 Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις Από Τον Στενό Της Φίλο, Γιάννη Αρμουτίδη
02.10.25 , 15:34 Πυροσβέστες πήγαν για κατάσβεση και τους σημάδεψαν με όπλα
02.10.25 , 15:26 Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
02.10.25 , 15:23 Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia
02.10.25 , 14:56 Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
02.10.25 , 14:44 Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
02.10.25 , 14:32 Ορφέας Αυγουστίδης: «Τα Φαντάσματα κρύβουν... μυστικά!»
02.10.25 , 14:21 Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
02.10.25 , 14:19 Κοβέσι: «Η διαφθορά δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα» - Τι είπε για τα Τέμπη
02.10.25 , 14:08 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
02.10.25 , 14:03 Bugonia: Το άγχος του Λάνθιμου και τα άπταιστα ελληνικά της Έμμα Στόουν
02.10.25 , 14:01 Γιατί πουλάει το ξενοδοχείο η οικογένεια Πουλόπουλου; Η εξήγηση της κόρης
02.10.25 , 13:52 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα
02.10.25 , 13:51 Η Χαρούλα Τσαλπαρά στη σκηνή του THEATRE OF THE NO
Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Βέφα Αλεξιάδου: Οι κληρονόμοι και τα ακίνητα που αφήνει πίσω της
Πρωταγωνίστρια του «Να με λες μαμά» έγινε μητέρα και δεν το έμαθε κανείς
Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»
Just Walk Out... Άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα χωρίς προσωπικό!
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Νεπάλ: Η 2χρονη που ανακηρύχθηκε εν ζωή «θεά» - Ποια χαρίσματα έχει
Οι λαμπερές εμφανίσεις στην πρώτη πανελλήνια προβολή της Bugonia
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με κάθε της εμφάνιση καταφέρνει να παραδίδει μαθήματα στιλ.

Η όμορφη παρουσιάστρια σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του GNTM, ταξίδεψε στην Κίνα μαζί με τον σύνροφό της, Γιάννη Καραβασάνη και φίλους τους, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει και την τοπική κουλτούρα. Φυσικά, οι εμφανίσεις της δε θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα συγκινητικά λόγια της για το GNTM

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Στις αναρτήσεις της στο Instagram φαίνεται να απολαμβάνει την απόδρασή της!

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Με έμφυτη αίσθηση της μόδας και προσωπικό στυλ που ξεχωρίζει, η Ηλιάνα δημιούργησε looks που συνδύασαν ευρωπαϊκή φινέτσα με μια πιο διεθνή αύρα.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media τράβηξαν αμέσως την προσοχή των followers της, οι οποίοι σχολίασαν με ενθουσιασμό την κάθε λεπτομέρεια.

Άλλοτε επέλεξε πιο αυστηρές και κομψές σιλουέτες, ιδανικές για επίσημες περιστάσεις, κι άλλοτε έδωσε μια πιο χαλαρή διάθεση με casual-chic συνδυασμούς, που αποδείκνυαν πως ακόμη και το πιο απλό outfit μπορεί να γίνει εντυπωσιακό αν φορεθεί σωστά.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Η Κίνα αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να αναδειχθούν τα outfits της. Από τα πολύχρωμα σοκάκια και τους ουρανοξύστες των μεγάλων πόλεων, μέχρι τους παραδοσιακούς ναούς και τα τοπία με έντονη πολιτιστική ταυτότητα, κάθε της εμφάνιση έμοιαζε βγαλμένη από φωτογράφιση περιοδικού μόδας.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top