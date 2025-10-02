Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με κάθε της εμφάνιση καταφέρνει να παραδίδει μαθήματα στιλ.

Η όμορφη παρουσιάστρια σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του GNTM, ταξίδεψε στην Κίνα μαζί με τον σύνροφό της, Γιάννη Καραβασάνη και φίλους τους, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει και την τοπική κουλτούρα. Φυσικά, οι εμφανίσεις της δε θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες.

Στις αναρτήσεις της στο Instagram φαίνεται να απολαμβάνει την απόδρασή της!

Με έμφυτη αίσθηση της μόδας και προσωπικό στυλ που ξεχωρίζει, η Ηλιάνα δημιούργησε looks που συνδύασαν ευρωπαϊκή φινέτσα με μια πιο διεθνή αύρα.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media τράβηξαν αμέσως την προσοχή των followers της, οι οποίοι σχολίασαν με ενθουσιασμό την κάθε λεπτομέρεια.

Άλλοτε επέλεξε πιο αυστηρές και κομψές σιλουέτες, ιδανικές για επίσημες περιστάσεις, κι άλλοτε έδωσε μια πιο χαλαρή διάθεση με casual-chic συνδυασμούς, που αποδείκνυαν πως ακόμη και το πιο απλό outfit μπορεί να γίνει εντυπωσιακό αν φορεθεί σωστά.

Η Κίνα αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να αναδειχθούν τα outfits της. Από τα πολύχρωμα σοκάκια και τους ουρανοξύστες των μεγάλων πόλεων, μέχρι τους παραδοσιακούς ναούς και τα τοπία με έντονη πολιτιστική ταυτότητα, κάθε της εμφάνιση έμοιαζε βγαλμένη από φωτογράφιση περιοδικού μόδας.