Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη

Μετά το Πεκίνο, η παρουσιάστρια επισκέφτηκε μια ακόμη πόλη της Κίνας

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Το ταξίδι της στην Κίνα συνεχίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη στιγμή που τα πρώτα επεισόδια του GNTM, σκίζουν!  

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι stylish εμφανίσεις της στην Κίνα

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, αφού επισκέφτηκε το Πεκίνο ταξίδεψε σε μια άλλη πόλη της ασιατικής χώρας και συγκεκριμένα στη Σαγκάη

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη

Μέσα από νέα της ανάρτησηη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της εικόνες από το ταξίδι της.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει σε δρόμους της Σαγκάης και σε άλλα αποτυπώνει σημεία της πόλης.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από τη Σαγκάη

Εννοείται ότι και σε αυτό της το ταξίδι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γνώρισε αρκετούς ενδιαφέροντες ανθρώπους!  

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα συγκινητικά λόγια της για το GNTM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσφατα πραγματοποίησε ένα ταξίδι στο Πεκίνο, στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, και κάποιους φίλους τους. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα ενσταντανέ από το ταξίδι της στη Σαγκάη

Μέσα από αναρτήσεις της στα social media, μοιράστηκε στιγμιότυπα κι έδειξε τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία αυτή. Το ταξίδι περιλάμβανε εξερεύνηση σε τοπικές αγορές κι εστιατόρια, δοκιμάζοντας γεύσεις και προϊόντα της κινεζικής κουζίνας, κάτι που την ενθουσίασε ιδιαίτερα. Για τις περιηγήσεις της επέλεξε άνετα και loose outfits σε γήινες αποχρώσεις, κατάλληλα για περπάτημα στην πόλη, με λευκά sneakers και αξεσουάρ όπως καπέλο και φωτογραφική μηχανή.

