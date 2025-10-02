Ρεύμα: Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των τιμών ενέργειας

Ρεύμα: Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των τιμών ενέργειας
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Ρεύμα: Άλλαξε Ο Τρόπος Υπολογισμού Των Τιμών Ενέργειας
Από την 1η Οκτωβρίου άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η αγορά ηλεκτρισμού δεν λειτουργεί πια με βάση ωριαία διαστήματα, αλλά με ανάλυση ανά 15 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές και οι ποσότητες ενέργειας δεν θα υπολογίζονται πλέον 24 φορές την ημέρα, αλλά 96.

Ο ΑΔΜΗΕ εξηγεί ότι η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει να αποτυπώνονται καλύτερα οι πραγματικές διακυμάνσεις στη ζήτηση και την παραγωγή ρεύματος. Με την αυξανόμενη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που εξαρτώνται από τον καιρό και έχουν μεταβλητή παραγωγή, χρειάζονται πιο συχνά δεδομένα για να προγραμματίζεται σωστά το σύστημα.

