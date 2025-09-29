Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη

Τις πρώτες εντυπώσεις από το ταξίδι της στην Κίνα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η παρουσιάστρια μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη και κάποιους φίλους τους, πήγε στο Πεκίνο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Όπως φάνηκε μέσα από τα stories και τις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram, ξεκίνησαν την εξερεύνηση από τις τοπικές αγορές, δοκιμάζοντας γεύσεις και προϊόντα που δεν συναντά κανείς εύκολα στην Ευρώπη.

Από μικρά συνοικιακά mini markets μέχρι πολύβουες υπαίθριες αγορές και εστιατόρια, το ζευγάρι έκανε ένα μικρό αλλά αυθεντικό food tour, ανακαλύπτοντας τις λιχουδιές της κινεζικής κουζίνας.

«Παιδιά, με πήγε στην Κίνα», έγραψε με ενθουσιασμό η παρουσιάστρια, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια σειρά φωτογραφιών γεμάτων χρώμα, χαμόγελα και στιγμές που έμοιαζαν να έχουν βγει από ταξιδιωτικό ημερολόγιο.

Φυσικά, η Ηλιάνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στο στυλ της.

Για την πρώτη βόλτα της στους δρόμους του Πεκίνου, επέλεξε ένα ψηλόμεσο παντελόνι σε άνετη, loose γραμμή, το οποίο συνδύασε με λευκό T-shirt που είχε στάμπα στο πίσω μέρος. Το look ολοκληρώθηκε με λευκά sneakers – απαραίτητα για άνεση στην πόλη–, γυαλιά ηλίου, καπέλο για προστασία από τον ήλιο και φυσικά την αγαπημένη της φωτογραφική μηχανή, ώστε να απαθανατίσει κάθε στιγμή από το ταξίδι.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση τους. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο, με την πρόταση γάμου να γίνεται σε ένα τρυφερό και οικείο σκηνικό, μέσα στο σπίτι τους.

Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια με χιούμορ στο Breakfast@Star, ο Γιάννης είχε αφήσει το δαχτυλίδι σε εμφανές σημείο, όμως εκείνη χρειάστηκε... μιάμιση ώρα για να το προσέξει! «Όταν τελικά το είδα, σκέφτηκα πρώτα να πω το “ναι” και μετά να το ανοίξω», είχε πει γελώντας.

Παρά το γεγονός ότι ο αρραβώνας έγινε πρόσφατα, η ίδια έχει τονίσει πως ο γάμος τους δεν είναι κάτι που θα συμβεί άμεσα.

Η ιστορία του ζευγαριού ξεκινά το 2010 όταν η Ηλιάνα και ο Γιάννης γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και βίωσαν έναν θυελλώδη έρωτα για 7 ολόκληρα χρόνια. Το 2015 παντρεύτηκαν στο Λος Άντζελες και χώρισαν το 2017!

Μετά από 5 χρόνια συναντήθηκαν τυχαία στον δρόμο και η επανασύνδεση δεν άργησε να έρθει! Από το 2022 η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είναι ξανά ζευγάρι και τώρα ετοιμάζονται να ανέβουν ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.

