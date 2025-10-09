Ματσούκα: Τι λέει για τη φωτογραφία με την πλάτη που «έριξε» το Instagram

Με αφορμή τη φωτογράφιση για τη νέα θεατρική παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», στην οποία πρωταγωνιστεί η Δήμητρα Ματσούκα, η ηθοποιός μίλησε για τις διαφορετικές δουλειές που έχει κάνει πλην της υποκριτικής, αποκάλυψε αν προτιμά θέατρο ή τηλεόραση κι έδωσε την απάντησή της για τη φωτογραφία με την πλάτη…που «έριξε» το Instagram.

Ειδικότερα, η ηθοποιός ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για την έκθεση της κουμπάρας τους, Μαρίας Βλάχου, που είναι εικαστικός. Από το Σόχο, δημοσίευσε μια φωτογραφία της στην οποία φαίνεται η μισή γυμνή πλάτη της και τα σχόλια στο Instagram έπεσαν «βροχή».

«Αφού μπορεί, αυτήν την εποχή που δεν υπάρχει κανένας φραγμός, μία πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ, τι να πω; Ποιος το περίμενε;», σχολίασε η Δήμητρα Ματσούκα στο Happy Day.

Η ίδια παραδέχτηκε πως όταν ήταν φοιτήτρια έχει εργαστεί ως σερβιτόρα και ως δασκάλα σε παιδιά Δημοτικού, κάνοντάς τους μαθήματα. «Ήμουν πολύ καλή σε αυτό», συμπλήρωσε και παραδέχτηκε πως ανάμεσα σε θέατρο και τηλεόραση, θα επέλεγε «το σινεμά».

Η ομάδα του Happy Day, σχολιάζοντας τη συνέντευξη της Δήμητρας Ματσούκα, αναφέρθηκε στο πώς μαγνητίζει η ηθοποιός τον συνομιλητή της με τον τρόπο και το ηχόχρωμα της φωνής της. «Πρέπει να διδάσκεται με κάποιο τρόπο σε εμάς για το πώς μπορούμε με αυτή την ενέργεια να μαγνητίσουμε τους πάντες», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον Δημήτρη Παπανώτα να αποκαλύπτει: «Είχα πάρει συνέντευξη στη Δήμητρα Ματσούκα, είχα πάθει έρωτα».

Η παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, κάνει πρεμιέρα στο ανακαινισμένο Embassy Theater στις 16 Οκτωβρίου.

