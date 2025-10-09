Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός και για τα παιδιά - Πώς θα τον εκδώσετε

Έως τις 5 Νομεβρίου η προθεσμία για τον προσωπικό αριθμό στα παιδιά

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Πώς εκδίδεται ο προσωπικός αριθμός μέσω myinfo.gov.gr / Βίντεο αρχείου Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mέχρι τις 5 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος θα αποτελέσει στο εξής τον ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης κάθε ενήλικα πολίτη, αλλά και των παιδιών. 

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του - Όλη η διαδικασία

Ο νέος αριθμός θα αντικαταστήσει σταδιακά τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως  ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, απλοποιώντας τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ή δικαιούται ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, επομένως και για τα ανήλικα παιδιά.

Η απόδοση του αριθμού στα παιδιά γίνεται μέσω των γονέων ή των κηδεμόνων τους και προϋποθέτει ότι το παιδί διαθέτει ήδη Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Προσωπικός Αριθμός: Πώς θα τον εκδώσετε για ανήλικα προστατευόμενα μέλη

Για να εκδώσετε Προσωπικό Αριθμό για ανήλικο παιδί, χρειάζεται:

  • να έχετε επιβεβαιώσει τα δικά σας στοιχεία μέσω της εφαρμογής myInfo
  • να επαληθεύεται η σχέση σας με το προστατευόμενο μέλος
  • το παιδί να έχει ΑΦΜ

Εναλλακτικά, η έκδοση μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή σε έμμισθη Προξενική Αρχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Εάν η ηλεκτρονική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται, ελέγξτε ότι:

  • έχετε επικυρώσει τα στοιχεία σας
  • ανήκετε στην ίδια ή συνδεδεμένη δημοτολογική μερίδα με το παιδί
  • το παιδί διαθέτει ΑΦΜ

Ένα βήμα προς τον «ενιαίο ψηφιακό πολίτη»

Έκδοση ΠΑ μέσω της εφαρμογής myInfo

Για τους ενήλικες, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myInfo.

Για να προχωρήσει κάποιος στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, απαιτούνται:

  • οι κωδικοί Taxisnet
  • ένας καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μέσω μηνύματος (SMS/OTP)

Η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, με στόχο κάθε πολίτης να διαθέτει έναν μοναδικό αριθμό για όλες του τις συναλλαγές, από την εφορία και την ασφάλιση έως την υγεία και την εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
