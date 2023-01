Opel: Χρονιά βραβείων το 2022

Το 2022 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για την Opel. Τα μοντέλα με σήμα τον κεραυνό απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι είναι εξαιρετικά δημοφιλή, τόσο στο κοινό, όσο και στους ειδικούς και τις κριτικές επιτροπές. Αυτό αποδεικνύεται από τις επιτυχίες σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά και από τα πολυάριθμα βραβεία που κέρδισε η Opel για τα πρωτοποριακά μοντέλα και τις καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις της – με πρώτο και κύριο το "Χρυσό Τιμόνι 2022"1 για το νέο Opel Astra.

Το φθινόπωρο επεφύλαξε μια μεγάλη τιμή για την Opel, όταν το νέο Astra κέρδισε τη διάκριση “Χρυσό Τιμόνι 2022”1. Με ελκυστική σχεδίαση, κορυφαίες τεχνολογίες και, για πρώτη φορά, ηλεκτροκίνητο ως plug-in hybrid, το νεοφερμένο μοντέλο της compact κατηγορίας από το Rüsselsheim έπεισε τους αναγνώστες του AUTO BILD και της BILD am SONNTAG, καθώς και την έγκριτη κριτική επιτροπή. Η τελευταία γενιά του best seller επικράτησε απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό και κατέκτησε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στη βιομηχανία αυτοκινήτου με τον τίτλο “Best Car up to €50.000”.

Έτσι ολοκληρώθηκε ένα εξαιρετικό σερί επιτυχιών για την Opel: Μετά το Opel Corsa-e1 το 2020 και το Opel Mokka-e2 το 2021, το περίοπτο βραβείο πήγε στο Rüsselsheim για τρίτη συνεχή χρονιά. Ωστόσο, ως αληθινός “πρωταθλητής”, το νέο Astra δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες του. Η ανεξάρτητη κριτική επιτροπή GCOTY του θεσμού “German Car Awards” ψήφισε επίσης το Astra ως “German Compact Car of the Year 2023”, ενώ το Astra Sports Tourer station wagon ανακηρύχθηκε “FAMILY CAR of the Year”.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο