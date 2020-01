Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε η Mercedes

Η Mercedes-Benz συνεχίζει για 4η συνεχή χρονιά να ηγείται στην κατηγορία των premium κατασκευαστών όσον αφορά στις πωλήσεις. Σε μία χρονιά που σημαδεύτηκε από πολλές προκλήσεις, το «αστέρι» αύξησε τις πωλήσεις του παγκοσμίως σε 2.339.562 (+1,3%) το 2019, παρουσιάζοντας αποτελέσματα – ρεκόρ για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Συνολικά, 2.456.343 αυτοκίνητα Mercedes-Benz & smart πωλήθηκαν ανά τον κόσμο.



Συνολικά στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν 6.122 οχήματα του Ομίλου της Daimler και συγκεκριμένα 5.290 επιβατικά οχήματα Mercedes-Benz & smart (4.524 οχήματα Mercedes-Benz και 766 smart, 429 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (κάτω των 3,5 τόνων), 191 επαγγελματικά οχήματα (άνω των 3,5 τόνων) και 212 λεωφορεία Μercedes-Benz & Setra (πηγή: ΣΕΑΑ). Τόσο στα φορτηγά (από 3,5 τόνους) όσο και στα λεωφορεία, η Mercedes-Benz Ελλάς κατετάγη επίσης 1η στις πωλήσεις.



Ο κος Ι. Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς δήλωσε: «To 2019 ήταν ακόμη μία απαιτητική χρονιά, όμως η πορεία που καταγράψαμε, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, ήταν εξαιρετική! Η χαρά και η περηφάνια όλων μας είναι μεγάλη, γιατί αποδεικνύεται ότι το αγοραστικό κοινό αναγνωρίζει και εκτιμά την θέση της μάρκας στον πυρήνα των εξελίξεων της αυτοκίνησης. Χωρίς να απεμπολήσει ούτε μία από τις παραδοσιακές της αξίες, η Mercedes-Benz καταφέρνει να συνδυάζει αρμονικά την ασφάλεια με την εξαιρετική αισθητική, την άνεση με τις επιδόσεις και την αξιοπιστία με τις νέες τεχνολογίες πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στον Πελάτη.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και μας φέρνουν για έξι συνεχόμενα έτη στην πρώτη θέση των πωλήσεων στη χώρα μας. Εργαζόμενοι και Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Mercedes-Benz Ελλάς, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να εκπλήσσουμε και να ενθουσιάζουμε, ώστε να προσφέρουμε με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος μόνο το καλύτερο ή τίποτα: The best or nothing. Eίτε πρόκειται για εντυπωσιακά νέα μοντέλα, είτε για νέα προγράμματα και υπηρεσίες».



Eκτός από τη χώρα μας, το 2019 η Mercedes-Benz διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις premium μάρκες σε πωλήσεις σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Ν. Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ταϊλάνδη, ο Καναδάς, η Ν. Αφρική κ.α.



Έως το τέλος του 2020, συνολικά 5 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα και περισσότερες από 20 εκδόσεις μοντέλων plug-in hybrid θα ενταχθούν στην παγκόσμια γκάμα οχημάτων της Mercedes-Benz.