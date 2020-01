Διακρίσεις για μοντέλα της BMW

Η συλλογή διακρίσεων της BMW Σειράς 5 εμπλουτίστηκε με νέους τίτλους κατά τη διάρκεια του 2019. Στην ψηφοφορία αναγνωστών του περιοδικού "auto, motor und sport" για το διαγωνισμό "Best Cars", το μοντέλο διασφάλισε μία νίκη στην κατηγορία "Upper Middle Class". Στη μάχη του τίτλου "Auto Trophy", η BMW Σειρά 5 κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία της. Επιπλέον, οι συντάκτες του περιοδικού "Auto Test" έδωσαν στην BMW 530d Sedan (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 5,1 – 5,0 l/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 135 – 131 g/km) την υψηλότερη βαθμολογία συγκριτικά με όλα τα μοντέλα που δοκίμασαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τα βρετανικά περιοδικά "Auto Express" και "Carbuyer" ψήφισαν την BMW Σειρά 5 αντίστοιχα "Car of the Year" στην κατηγορία της και "Best Large Executive Car". Ο τίτλος "Executive Estate Car of the Year" του "Professional Driver Magazine" είχε αποδέκτη την BMW Σειρά 5 Touring.

Η BMW πήρε μία διπλή νίκη στο θεσμό "Golden Steering Wheel 2019". Η νέα BMW Σειρά 1 επικράτησε στην "Compact Class". Η νέα BMW Σειρά 8 απέσπασε τον τίτλο "Most Beautiful New Model of the Year" στους διαγωνισμούς "Auto Bild" και "Bild am Sonntag". Η BMW Σειρά 8 Coupé, η BMW Σειρά 8 Cabrio και η BMW Σειρά 8 Gran Coupé στην πολυτελή σπορ κατηγορία είχαν επίσης μεγάλη απήχηση στην Ισπανία. Αυτό αντανακλάται στη διπλή επιτυχία στο διαγωνισμό "Motor Awards 2019" του online portal "coches.net", όπου η νέα BMW Σειρά 8 αναδείχτηκε "Best Car" και "Best Sports Car”.