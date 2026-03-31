Μία κλασική Ferrari πωλείται σε τιμή ρεκόρ

Ο Οίκος του Μαρανέλο, η εταιρία που ίδρυσε ο θρυλικός Έντσο Φεράρι, αποτελεί συνώνυμο, όχι μόνο της ταχύτητας και της αγωνιστικής υπεροχής, αλλά πάνω απ’ όλα, την κομψότητας, της φινέτσας και του ιταλικού στυλ.

Για τα οχήματα με σήμα το αλογάκι, και ειδικά για τα μονοθέσια που έχουν λάβει μέρος σε αγώνες της Formula 1, οι ιστορίες είναι αμέτρητες, και αγγίζουν τα όρια του μύθου. Το σίγουρο είναι ένα: ότι οι τιμές για την απόκτησή τους, απαιτούν «γερό πορτοφόλι» και είναι απλησίαστες, ακόμα και για ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται οικονομικά, πάνω από τον μέσο όρο.

Η κλασική Ferrari με το Νο12, που οδήγησε ο αδικοχαμένος Ζιλ Βιλνέβ

Έτσι, η είδηση ότι η θρυλική Ferrari F1, την οποία οδηγούσαν ο νικητής σε Grand Prix της σεζόν 1978, Κάρλος Ρόιτμαν, και το είδωλο της Ferrari, ο αδικοχαμένος Ζιλ Βιλνέβ, βγαίνει σε δημοπρασία, δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Η κόκκινη καλλονή με τον αριθμό 12 πωλείται μαζί με τα εφεδρικά της ελαστικά, τους γρύλους και όλα τα αυθεντικά αξεσουάρ. Οι συλλέκτες λένε ότι τα αυτοκίνητα από τη χρυσή εποχή της Ferrari είναι ένα από τα πιο περιζήτητα. Η τιμή ενός τέτοιου ιστορικού αντικειμένου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει περίπου τα 4,5 έως 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πιο υποψιασμένοι, μπορούν να ισχυριστούν, ότι το ποσό είναι μικρό, αν σκεφτεί κάποιος ότι στις ημέρες μας, με αυτά τα χρήματα αμείβονται για παράδειγμα, αθλητές, οι οποίοι δεν είναι από αυτούς που ονομάζουμε «πρώτης γραμμής».

Άρα, πιθανώς πρόκειται για ...ευκαιρία.

