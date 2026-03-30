Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: μπασκετική άνοιξη με απουσίες και ερωτηματικά

Οι «αιώνιοι» αντιμέτωποι στις 19:00 στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς γοήτρου

Έτοιμοι για μία ακόμα μπασκετική μονομαχία "αιωνίων"
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα ...προεόρτια μίας «καυτής» άνοιξης που αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Μαΐου στο Final 4 της Ευρωλίγκα, απόψε στο Μαρούσι. Με πολλές απουσίες και οι δύο «μονομάχοι».

Μπορεί το πλεονέκτημα έδρας, να μοιάζει «κλειδωμένο» υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός συναντά τον Ολυμπιακό, σε οποιοδήποτε άθλημα, η λογική πηγαίνει περίπατο, και επικρατούν το πάθος και ο -καλώς ενοούμενος – εγωισμός. 

Nunn Vezenkov

Κέντρικ Ναν και Σάσα Βεζένκοφ, τα δύο μεγάλα αστέρια των "αιωνίων" / Φωτογραφία INTIME

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, κατεβαίνει στο ματς χωρίς τους Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Ρογκαβόπουυλο, ενώ οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα, δε θα έχουν στη σύνθεση τους, τους Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικινά.

Το παιχνίδι, αποτελεί στην ουσία ένα πολύ δυνατό τεστ, ενόψει της τελικής ευθείας της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για ένα καλό πλασάρισμα στη βαθμολογία. 

Υπάρχει μάλιστα και μία σημαντική πιθανότητα, πάντοτε με συνδυασμόα ποτελεσμάτων, να βρεθούν αντιμέτωπες στη φάση των playoffs, και μόνη η μία από τις δύο να δώσει το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού του Μαΐου. 

Όλοι αντιλαμβάνονται λοιπόν, οτι το σημερινό παιχνίδι μπορεί να μην έχει βαθμολογική σημασία, αλλά πολλές φορές, οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις, προκύπτουν από εκεί όπου δεν τις περιμένει, ακόμα και ο πλέον ...υποψιασμένος. 

Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο ...αδιάφορο παιχνίδι, τα ονόματα των διαιτητών θα ανακοινωνθούν μόλις λίγη ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ.


Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 19:00 από την ΕΡΤ2 Σπορ
 

