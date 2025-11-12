Oλυμπιακός: Με ποιον παίκτη προχωρούν οι επαφές;

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είναι θετικός στο ενδεχόμενο παραμονής στο λιμάνι και τα επόμενα χρόνια, από τη στιγμή που υπολογίζεται για το βασικό σχήμα της ομάδας από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός έχει εισηγηθεί θετικά για την παραμονή του παίκτη και πλέον περιμένει τις εξελίξεις στις επαφές με τη διοίκηση. Ο 30χρονος παίκτης μένει ελεύθερος στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
